https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-تصريح-وزيرة-الخارجية-حول-نقص-الأسلحة-معلومات-عن-تسليح-الجيش-الألماني-1066826971.html
بعد تصريح وزيرة الخارجية حول نقص الأسلحة... معلومات عن تسليح الجيش الألماني
بعد تصريح وزيرة الخارجية حول نقص الأسلحة... معلومات عن تسليح الجيش الألماني
يحتل الجيش الألماني المرتبة رقم 4 بين أقوى الجيوش الأوروبية بعد كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، على التوالي، بينما يصنف الـ 16 عالميا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:52+0000
2022-08-25T08:52+0000
2022-08-25T08:52+0000
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
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وتخصص ألمانيا 50.3 مليار دولار للإنفاق على جيشها، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويصل عدد جنود الجيش الألماني إلى 199 ألف جندي بينهم 184 ألفا قوات عاملة و15 ألفا قوات احتياطية.وتصنف القوات الجوية الألمانية في المرتبة رقم 18 عالميا بـ 617 طائرة تضم 134 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و43 طائرة نقل عسكري و37 طائرة تدريب و41 طائرة مهام خاصة.وتضم القوات البرية الألمانية 266 دبابة و9 آلاف و217 مدرعة و121 مدفع ذاتي الحركة و38 راجمة صواريخ.ويتكون الأسطول الحربي الألماني من 80 وحدة بحرية بينها 12 فرقاطة و5 كورفيتات و6 غواصات و12 كاسحة ألغام بحرية.يصل عدد الموانئ الألمانية إلى 13 ميناء، بينما يقدر عدد المطارات بـ 539 مطارا.ألمانيا تعاني من نقص الأسلحةقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الجيش الألماني يعاني من نقص مخزون الأسلحة.
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https://sputnikarabic.ae/20220825/إمدادات-الأسلحة-الألمانية-لأوكرانيا-تسير-على-حافة-الهاوية-1066822121.html
أخبار ألمانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار ألمانيا
بعد تصريح وزيرة الخارجية حول نقص الأسلحة... معلومات عن تسليح الجيش الألماني
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يحتل الجيش الألماني المرتبة رقم 4 بين أقوى الجيوش الأوروبية بعد كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، على التوالي، بينما يصنف الـ 16 عالميا.
وتخصص ألمانيا 50.3 مليار دولار للإنفاق على جيشها، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويصل عدد جنود
الجيش الألماني إلى 199 ألف جندي بينهم 184 ألفا قوات عاملة و15 ألفا قوات احتياطية.
وتصنف القوات الجوية الألمانية في المرتبة رقم 18 عالميا بـ 617 طائرة تضم 134 مقاتلة وطائرة اعتراضية و75 طائرة هجومية و43 طائرة نقل عسكري و37 طائرة تدريب و41 طائرة مهام خاصة.
كما يمتلك الجيش الألماني
287 مروحية بينها 55 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية الألمانية 266 دبابة و9 آلاف و217 مدرعة و121 مدفع ذاتي الحركة و38 راجمة صواريخ.
ويتكون الأسطول الحربي الألماني من 80 وحدة بحرية بينها 12 فرقاطة و5 كورفيتات و6 غواصات و12 كاسحة ألغام بحرية.
يصل عدد الموانئ الألمانية إلى 13 ميناء، بينما يقدر عدد المطارات بـ 539 مطارا.
ألمانيا تعاني من نقص الأسلحة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الجيش الألماني يعاني من نقص مخزون الأسلحة
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