https://sputnikarabic.ae/20220825/بكين-تحث-طوكيو-على-عدم-اتباع-الولايات-المتحدة-في-تضخيم-التهديد-الصيني-1066829862.html

بكين تحث طوكيو على عدم اتباع الولايات المتحدة في تضخيم "التهديد الصيني"

بكين تحث طوكيو على عدم اتباع الولايات المتحدة في تضخيم "التهديد الصيني"

دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، اليابان إلى التوقف عن اتباع الولايات المتحدة في التشهير بالصين وتضخيم ما يسمى بـ"التهديد العسكري... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T09:39+0000

2022-08-25T09:39+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال تان كيفي، في إحاطة إعلامية: "في الآونة الأخيرة، حذت اليابان حذو الولايات المتحدة في الإدلاء بتصريحات وتصرفات سلبية بشأن تايوان، مضخمة ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني؛ وهذا أمر غير مسؤول للغاية".وأشار المتحدث إلى أن اليابان واصلت زيادة ميزانيتها الدفاعية وتعزيز وجودها العسكري، خلال فترة زمنية معينة؛ مما تسبب في تزايد قلق دول المنطقة والمجتمع الدولي.يشار إلى أن العلاقات بين بكين وطوكيو ساءت بعد بدء جولة جديدة من التوتر في مضيق تايوان، وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، إلغاء الاجتماع المزمع لوزيري الخارجية الصيني والياباني في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا.جاء ذلك على خلفية بيان دول "مجموعة السبع"، بشأن الوضع حول تايوان؛ حيث أعرب وزراء خارجية هذه الدول عن قلقهم بشأن "التهديد" من جانب الصين، ولا سيما التدريبات العسكرية، التي اعتبروا أنها يمكن أن تؤدي إلى التصعيد.وأعرب وزراء خارجية "مجموعة السبع"، عن رأي مفاده، بأن رد الفعل الصيني "التصعيدي" على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان، يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة.وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان انقطعت، في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان، واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينات.ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل تايبيه.

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