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https://sputnikarabic.ae/20220825/بوتين-يعلن-ارتفاع-المداخيل-الروسية-وزيادة-ميزانية-الدولة-1066837712.html
بوتين يعلن ارتفاع المداخيل الروسية وزيادة ميزانية الدولة
بوتين يعلن ارتفاع المداخيل الروسية وزيادة ميزانية الدولة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "بالرغم من المشاكل القائمة التي تسبب بها الأشخاص السيئون والحاسدون، فإن حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T11:19+0000
2022-08-25T11:19+0000
روسيا
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وقال بوتين بهذا الصدد: "بالرغم من المشاكل التي يحاول بعض الحاسدين خلقها لنا، إلا أن الميزانية لا تزال ترتفع بشكل قياسي من عائدات النفط والغاز، وذلك بنسبة 24%". وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه برئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية، دانييل إيغوروف، قال خلاله إن ذلك يشير إلى أن هناك استقرار في المؤشرات الاقتصادية، ولكن هناك أيضًا مخاطر.وأضاف بوتين: "كل هذا يتحدث عن استقرار المؤشرات الاقتصادية على الأقل في الوقت الحالي. نتفهم المخاطر ونراها على المدى المتوسط ​​ولم تختف في أي مكان وكل هذا واضح".
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روسيا

بوتين يعلن ارتفاع المداخيل الروسية وزيادة ميزانية الدولة

11:19 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه "بالرغم من المشاكل القائمة التي تسبب بها الأشخاص السيئون والحاسدون، فإن حصة النفط والغاز وعائدات الميزانية غير النفطية والغاز آخذة بالازديار في روسيا".
وقال بوتين بهذا الصدد: "بالرغم من المشاكل التي يحاول بعض الحاسدين خلقها لنا، إلا أن الميزانية لا تزال ترتفع بشكل قياسي من عائدات النفط والغاز، وذلك بنسبة 24%".
وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه برئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية، دانييل إيغوروف، قال خلاله إن ذلك يشير إلى أن هناك استقرار في المؤشرات الاقتصادية، ولكن هناك أيضًا مخاطر.
وأضاف بوتين: "كل هذا يتحدث عن استقرار المؤشرات الاقتصادية على الأقل في الوقت الحالي. نتفهم المخاطر ونراها على المدى المتوسط ​​ولم تختف في أي مكان وكل هذا واضح".
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