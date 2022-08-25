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https://sputnikarabic.ae/20220825/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-عدد-الأفراد-العسكريين-في-القوات-المسلحة-الروسية-1066839015.html
بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية
بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:44+0000
2022-08-25T13:11+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في نص المرسوم الرئاسي الجديد المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية: "تحديد قوام القوات المسلحة في روسيا الاتحادية بمليونين و39 ألفا و758 فردا، من بينهم مليون و150 ألفا و628 عسكريا".يذكر أنه، بحسب المرسوم السابق، الصادر في الـ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، بلغ قوام القوات الروسية 1902758 فردا، بينهم 1013628 عسكريا.وأشار البند الرابع والأخير من المرسوم، إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220825/بوتين-يعلن-ارتفاع-المداخيل-الروسية-وزيادة-ميزانية-الدولة-1066837712.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية

12:44 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Alexander Vilfالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدي "الجيش - 2015"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح منتدي الجيش - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بزيادة عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي الجديد المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية: "تحديد قوام القوات المسلحة في روسيا الاتحادية بمليونين و39 ألفا و758 فردا، من بينهم مليون و150 ألفا و628 عسكريا".
يذكر أنه، بحسب المرسوم السابق، الصادر في الـ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، بلغ قوام القوات الروسية 1902758 فردا، بينهم 1013628 عسكريا.
وأشار البند الرابع والأخير من المرسوم، إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2023.
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
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