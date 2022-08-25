https://sputnikarabic.ae/20220825/تبون-وماكرون-يتفقان-على-تعزيز-الشراكة-في-ظل-الاحترام-المتبادل-1066855235.html
تبون وماكرون يتفقان على تعزيز الشراكة في ظل الاحترام المتبادل
تبون وماكرون يتفقان على تعزيز الشراكة في ظل الاحترام المتبادل
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ماكرون على ضرورة تكثيف الشراكة بين البلدين، وفق مبدئي الاحترام والثقة المتبادلة ومبدأ "رابح رابح". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T23:08+0000
2022-08-25T23:08+0000
2022-08-25T23:08+0000
الجزائر
مباراة فرنسا وتركيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_ead7716af173ae92389b389563ed8b28.jpg
وقال الرئيس الجزائري خلال كلمته التي أعقبت المحادثات الثنائية، أنه يتمنى "أن تفتح زيارة ماكرون للجزائر آفاقا جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين "مواصلا" المحادثات البناءة والصريحة التي جمعتنا تنم على مدى خصوصية العلاقة بين البلدين، كونها تشمل الذاكرة والتعاون التقني والاقتصادي والحوار والتنسيق الإقليمي والدولي".وأضاف تبون أن "التوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه في العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مبني على الاحترام المتبادل والثقة وتوازن المصالح".ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.كما تأتي زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ ماكرون خطوات غير مسبوقة للاعتراف بالتعذيب والقتل على أيدي القوات الفرنسية خلال حرب استقلال الجزائر، التي جرت بين عامي 1954 و1962، وذلك في منه محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين التي لا تزال تعاني من الحقد، ومع ذلك، فإن سلسلة الإيماءات الرمزية لم تصل إلى مستوى اعتذار من فرنسا عن أفعالها خلال الحرب، وهو مطلب قديم من الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20220825/الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يصل-الجزائر-في-أول-زيارة-منذ-5-سنوات-صور-1066849110.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066848949_0:0:1356:1017_1920x0_80_0_0_c9680b2184ce4446919000874adb8b8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, مباراة فرنسا وتركيا
الجزائر, مباراة فرنسا وتركيا
تبون وماكرون يتفقان على تعزيز الشراكة في ظل الاحترام المتبادل
تابعنا عبر
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ماكرون على ضرورة تكثيف الشراكة بين البلدين، وفق مبدئي الاحترام والثقة المتبادلة ومبدأ "رابح رابح".
وقال الرئيس الجزائري خلال كلمته التي أعقبت المحادثات الثنائية، أنه يتمنى "أن تفتح زيارة ماكرون للجزائر آفاقا جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين "مواصلا" المحادثات البناءة والصريحة التي جمعتنا تنم على مدى خصوصية العلاقة بين البلدين، كونها تشمل الذاكرة والتعاون التقني والاقتصادي والحوار والتنسيق الإقليمي والدولي".
وأضاف تبون أن "التوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه في العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مبني على الاحترام المتبادل والثقة وتوازن المصالح".
ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية
له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.
كما تأتي زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ ماكرون خطوات غير مسبوقة للاعتراف بالتعذيب والقتل على أيدي القوات الفرنسية خلال حرب استقلال الجزائر، التي جرت بين عامي 1954 و1962، وذلك في منه محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين التي لا تزال تعاني من الحقد، ومع ذلك، فإن سلسلة الإيماءات الرمزية لم تصل إلى مستوى اعتذار من فرنسا عن أفعالها خلال الحرب، وهو مطلب قديم من الجزائر.