https://sputnikarabic.ae/20220825/ترافقها-قوة-بحرية-ضاربة-بكين-ترسل-حاملة-الطائرات-شاندونغ-إلى-بحر-الصين-الجنوبي-1066838452.html
ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي
ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي
أرسل الجيش الصيني حاملة الطائرات "شاندونغ" والمجموعة القتالية المرافقة لها إلى بحر الصين الجنوبي في مهمة تدريبية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:09+0000
2022-08-25T12:09+0000
2022-08-25T12:09+0000
رصد عسكري
الصين
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وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني إن مقاتلات الأسطول البحري أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة لاختبار جاهزيتها القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن مقاتلات من طراز "جي - 15" نفذت عمليات إقلاع وهبوط على متن حاملة الطائرات "شاندونغ" خلال تدريبات تحاكي أجواء المعارك الحقيقية.وتمثل "شاندونغ" ثاني حاملة طائرات أنتجتها الصين، من أصل 3 أصبحت في الخدمة في الوقت الحالي، وهي أول حاملة طائرات تم تصميمها محليا وتخدم ضمن أسطول بحر الصين الجنوبي.وترى الصين أن حاملات الطائرات ستكون ذراعها البحري الطويل، الذي يمكّن أسطولها من العمل في أعالي البحار على مسافات بعيدا من شواطئها وفي أماكن لا تستطيع الوحدات البحرية الصغيرة الوصول إليها.وتمتلك الصين 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" إضافة "فوجيان" وهي حاملة الطائرات التي تم إطلاقها قبل أشهر ويصل طولها إلى 320 مترا.ويمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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رصد عسكري, الصين
ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي
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أرسل الجيش الصيني حاملة الطائرات "شاندونغ" والمجموعة القتالية المرافقة لها إلى بحر الصين الجنوبي في مهمة تدريبية.
وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني إن مقاتلات الأسطول البحري أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة لاختبار جاهزيتها القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
وقالت الصحيفة إن مقاتلات من طراز "جي - 15" نفذت عمليات إقلاع وهبوط على متن حاملة الطائرات "شاندونغ" خلال تدريبات تحاكي أجواء المعارك الحقيقية
.
وتمثل "شاندونغ" ثاني حاملة طائرات أنتجتها الصين، من أصل 3 أصبحت في الخدمة في الوقت الحالي، وهي أول حاملة طائرات تم تصميمها محليا وتخدم ضمن أسطول بحر الصين الجنوبي.
وترى الصين أن حاملات الطائرات ستكون ذراعها البحري الطويل، الذي يمكّن أسطولها من العمل في أعالي البحار على مسافات بعيدا من شواطئها وفي أماكن لا تستطيع الوحدات البحرية
الصغيرة الوصول إليها.
وتمتلك الصين 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" إضافة "فوجيان" وهي حاملة الطائرات
التي تم إطلاقها قبل أشهر ويصل طولها إلى 320 مترا.
ويمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.