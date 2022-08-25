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https://sputnikarabic.ae/20220825/ترافقها-قوة-بحرية-ضاربة-بكين-ترسل-حاملة-الطائرات-شاندونغ-إلى-بحر-الصين-الجنوبي-1066838452.html
ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي
ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي
أرسل الجيش الصيني حاملة الطائرات "شاندونغ" والمجموعة القتالية المرافقة لها إلى بحر الصين الجنوبي في مهمة تدريبية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:09+0000
2022-08-25T12:09+0000
رصد عسكري
الصين
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وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني إن مقاتلات الأسطول البحري أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة لاختبار جاهزيتها القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن مقاتلات من طراز "جي - 15" نفذت عمليات إقلاع وهبوط على متن حاملة الطائرات "شاندونغ" خلال تدريبات تحاكي أجواء المعارك الحقيقية.وتمثل "شاندونغ" ثاني حاملة طائرات أنتجتها الصين، من أصل 3 أصبحت في الخدمة في الوقت الحالي، وهي أول حاملة طائرات تم تصميمها محليا وتخدم ضمن أسطول بحر الصين الجنوبي.وترى الصين أن حاملات الطائرات ستكون ذراعها البحري الطويل، الذي يمكّن أسطولها من العمل في أعالي البحار على مسافات بعيدا من شواطئها وفي أماكن لا تستطيع الوحدات البحرية الصغيرة الوصول إليها.وتمتلك الصين 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" إضافة "فوجيان" وهي حاملة الطائرات التي تم إطلاقها قبل أشهر ويصل طولها إلى 320 مترا.ويمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220619/بعد-إطلاق-حاملة-الطائرات-الثالثة-معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1063848455.html
https://sputnikarabic.ae/20220707/صور-جديدة-لحاملة-الطائرات-الصينية-شاندونغ-في-عرض-البحر-1064820653.html
https://sputnikarabic.ae/20220702/بعد-تدريبها-على-مهاجمة-حاملة-طائرات-معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-1064558957.html
https://sputnikarabic.ae/20220102/حاملة-طائرات-صينية-تستكمل-مهمة-عسكرية-بدأتها-منذ-20-يوما-1054865402.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

ترافقها قوة بحرية ضاربة... بكين ترسل حاملة الطائرات "شاندونغ" إلى بحر الصين الجنوبي

12:09 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / STR
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أرسل الجيش الصيني حاملة الطائرات "شاندونغ" والمجموعة القتالية المرافقة لها إلى بحر الصين الجنوبي في مهمة تدريبية.
وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني إن مقاتلات الأسطول البحري أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة لاختبار جاهزيتها القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
بعد إطلاق حاملة الطائرات الثالثة... معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
19 يونيو, 09:42 GMT
وقالت الصحيفة إن مقاتلات من طراز "جي - 15" نفذت عمليات إقلاع وهبوط على متن حاملة الطائرات "شاندونغ" خلال تدريبات تحاكي أجواء المعارك الحقيقية.
حاملة طائرات تابعة للأسطول الصيني وإحدى أقوى وحدات البحرية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
صور جديدة لحاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" في عرض البحر
7 يوليو, 13:46 GMT
وتمثل "شاندونغ" ثاني حاملة طائرات أنتجتها الصين، من أصل 3 أصبحت في الخدمة في الوقت الحالي، وهي أول حاملة طائرات تم تصميمها محليا وتخدم ضمن أسطول بحر الصين الجنوبي.
وترى الصين أن حاملات الطائرات ستكون ذراعها البحري الطويل، الذي يمكّن أسطولها من العمل في أعالي البحار على مسافات بعيدا من شواطئها وفي أماكن لا تستطيع الوحدات البحرية الصغيرة الوصول إليها.
مقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
بعد تدريبها على مهاجمة حاملة طائرات... معلومات عن القوات الجوية الصينية
2 يوليو, 20:47 GMT
وتمتلك الصين 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" إضافة "فوجيان" وهي حاملة الطائرات التي تم إطلاقها قبل أشهر ويصل طولها إلى 320 مترا.
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
حاملة طائرات صينية تستكمل مهمة عسكرية بدأتها منذ 20 يوما
2 يناير, 16:18 GMT
ويمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© Sputnikمعلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
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