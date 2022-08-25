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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220825/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066822837.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:15+0000
2022-08-25T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
جنود من المجموعة القتالية O التابعة للقوات المسلحة الروسية، يقودون دبابة على طول الطريق السريع بالقرب من منطقة سلافيانوسيربسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:15 GMT 25.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:18 GMT 25.08.2022
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
"بريكس": تجاوزنا العقوبات المفروضة على موسكو ونعمل بالعملات المحلية
05:18 GMT
06:18 GMT 25.08.2022
وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي
06:16 GMT 25.08.2022
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا
03:36 GMT
06:16 GMT 25.08.2022
العلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري أوكراني يوضح لماذا لا تقدر أوكرانيا على مهاجمة خيرسون
05:27 GMT
06:15 GMT 25.08.2022
إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف.
وكشفت بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.
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