توجيه بالتحرك العاجل بعد تهديد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان
18:42 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 18:43 GMT 25.08.2022)
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
© AP Photo / Hussein Malla
وجه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الجهات الأمنية بالتحقيق في مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة "بما أمكن من السرعة" وضبط من يثبت تورطه وإحالته إلى القضاء.
ونشرت الوزارة في البيان اسم شخص قالت إنه "سعودي الجنسية"، مرجحة أنه "صاحب" التسجيل الصوتي المتداول، وأضافت أنه "مطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب".
ووجه الوزير "المديرية العامة للأمن العام لإيداع جدول حركة دخول وخروج، كل من يثبت تورطه، من وإلى لبنان"، بحسب البيان.
فيديو | وزير الداخلية اللبنانية يطالب بفتح تحقيق بشأن تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية.. الباحث السياسي نضال السبع: سبق وأن أصدر قرارا مشابها ولم يتم تنفيذه #هنا_الرياض pic.twitter.com/0S4wM2PEtn— هنا الرياض (@herealriyadh) August 24, 2022
وأشار مولوي إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا من بيروت على العلاقات مع الرياض والدول التي وصفها بـ"الشقيقة".
وكان قد انتشر مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي على مدار اليومين يُسمع فيه صوت شخص يُهدد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان في حال المساس بأي فرد من عائلته.
من جانبه، نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري تغريدة، الأربعاء الماضي، قال فيها: "الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبط"، ثم أعاد تغريد مقطع فيديو عن قرار وزير الداخلية اللبناني بفتح تحقيق بشأن التهديدات الموجهة للسفارة السعودية.
وفي تغريدة أخرى اليوم الخميس، قال السفير السعودي: "صور الأعشى ميمون بن قيس حماقة ما يقع من سفهاء الأنام وغوغاء العوام بقوله عنهم وعن أمثالهم في معلقته: كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل".