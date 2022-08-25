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توجيه بالتحرك العاجل بعد تهديد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان
توجيه بالتحرك العاجل بعد تهديد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان
وجه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الجهات الأمنية بالتحقيق في مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة "بما أمكن من... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T18:42+0000
2022-08-25T18:43+0000
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ونشرت الوزارة في البيان اسم شخص قالت إنه "سعودي الجنسية"، مرجحة أنه "صاحب" التسجيل الصوتي المتداول، وأضافت أنه "مطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب".وكان قد انتشر مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي على مدار اليومين يُسمع فيه صوت شخص يُهدد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان في حال المساس بأي فرد من عائلته.من جانبه، نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري تغريدة، الأربعاء الماضي، قال فيها: "الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبط"، ثم أعاد تغريد مقطع فيديو عن قرار وزير الداخلية اللبناني بفتح تحقيق بشأن التهديدات الموجهة للسفارة السعودية.وفي تغريدة أخرى اليوم الخميس، قال السفير السعودي: "صور الأعشى ميمون بن قيس حماقة ما يقع من سفهاء الأنام وغوغاء العوام بقوله عنهم وعن أمثالهم في معلقته: كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل".
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العالم العربي, أخبار لبنان, السعودية
العالم العربي, أخبار لبنان, السعودية

توجيه بالتحرك العاجل بعد تهديد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان

18:42 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 18:43 GMT 25.08.2022)
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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وجه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الجهات الأمنية بالتحقيق في مقطع صوتي لشخص يتوعد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة "بما أمكن من السرعة" وضبط من يثبت تورطه وإحالته إلى القضاء.
ونشرت الوزارة في البيان اسم شخص قالت إنه "سعودي الجنسية"، مرجحة أنه "صاحب" التسجيل الصوتي المتداول، وأضافت أنه "مطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب".
ووجه الوزير "المديرية العامة للأمن العام لإيداع جدول حركة دخول وخروج، كل من يثبت تورطه، من وإلى لبنان"، بحسب البيان.
وأشار مولوي إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا من بيروت على العلاقات مع الرياض والدول التي وصفها بـ"الشقيقة".
وكان قد انتشر مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي على مدار اليومين يُسمع فيه صوت شخص يُهدد بـ"إبادة" موظفي السفارة السعودية في لبنان في حال المساس بأي فرد من عائلته.
من جانبه، نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري تغريدة، الأربعاء الماضي، قال فيها: "الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبط"، ثم أعاد تغريد مقطع فيديو عن قرار وزير الداخلية اللبناني بفتح تحقيق بشأن التهديدات الموجهة للسفارة السعودية.
وفي تغريدة أخرى اليوم الخميس، قال السفير السعودي: "صور الأعشى ميمون بن قيس حماقة ما يقع من سفهاء الأنام وغوغاء العوام بقوله عنهم وعن أمثالهم في معلقته: كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل".
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