https://sputnikarabic.ae/20220825/جنسيتي-كرامتي-تنظم-اعتصاما-وسط-بيروت-للمطالبة-بإقرار-قوانين-تسمح-للمرأة-بمنح-الجنسية-لأبنائها-1066853733.html

"جنسيتي كرامتي" تنظم اعتصاما وسط بيروت للمطالبة بالسماح للمرأة بمنح الجنسية لأبنائها

"جنسيتي كرامتي" تنظم اعتصاما وسط بيروت للمطالبة بالسماح للمرأة بمنح الجنسية لأبنائها

نفذت حملة "جنسيتي كرامتي" اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط بيروت بعد ظهر اليوم الخميس 25 آب/أغسطس، وذلك تحت عنوان "القصة مش هوية… القصة حق وقضية" لمطالبة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T22:00+0000

2022-08-25T22:00+0000

2022-08-25T22:10+0000

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066854015_0:120:2304:1416_1920x0_80_0_0_02f8cbee088141504b8ff8b786bad8c1.jpg

طغى على الاعتصام مشهد الأمهات مع أبنائهم الذين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة، رافعين لافتات كتب عليها "منح الجنسية لأبناء الأم اللبنانية حق مقدس" و "مش على أساس هيك على علمي كلنا للوطن"، بعض الأمهات لم يستطعن تمالك دموعهن والبعض الآخر عبر بالصراخ والهتاف بغضب.وألقى رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار كلمة قال فيها " حق الأم بمنح جنسيتها لأولادها غير قابل للنقاش بعد الآن، فليسمع المسؤولين المتعنتين والرافضين لتطبيق الدستور لا سيما مقدمته والمادة السابعة منه، لن نسمح لكم أن تسرقوا مستقبل أولادنا كما سرقتم مقدرات وثروات لبنان".وأضاف " لن نسمح لطبقة سياسية متعفنة أن تمس يوم واحد بمستقبل أولادنا، فنحن لم نختار لبنان بلدا لنا بل هو اختارنا شعبا له ووطنا لنا".وأشار إلى أنه "هناك خمس قوانين للجنسية في أدراج مجلس النواب"، متسائلا حول "عدم الجرأة على مناقشة القوانين بشكل جدي، وعدم إظهار عدد الرجال المتزوجين من أجانب".وقال: "فلتسقط الطائفية السياسية تحت أقدام الأمهات وليخرس الذكوريين تحت أصوات بكاء الأطفال، وعدناكم منذ 10 سنوات بأننا لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا الدستورية، وها نحن اليوم نثبت لكل من راهن على تراجعنا أننا أقوى من أي يوم مضى".ودعا "مجلس النواب إلى مناقشة قانون منح الجنسية لأولاد الأم اللبنانية وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس قبل فوات الأوان"، وأبدى أن "الحملة على أتم الاستعداد لمد يد العون وتسخير قدراتها لحمل هذا الملف، وإلا فلتتحمل السلطة تبعات ما سينتج من وقوفها في وجه حقوق المرأة والطفل".وفي هذا السياق قالت المحامية والمستشار القانوني لحملة "جنسيتي كرامتي" زينة المصري لـ"سبوتنيك" إنه "يوجد عدة مشاريع قوانين في الأدراج، وهي قوانين لمنح المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية لأبنائها، نحن بحاجة لورشة عمل جدية خارج نطاق البازار السياسي والوعود الانتخابية والإشكالات الديمغرافية التي يتحدث عنها الأفرقاء السياسيين، نحن بحاجة لعمل قانوني بحت لا علاقة له بصفقات التجنيس ومنح الجنسية لمن لا يستحقها، نحن أمهات لبنانيات يجمعنا رابط الدم مع أبنائنا ونريد منحهم الجنسية".وأضافت "يجب أن يتم ترجمة هذا الأمر عبر تعديل القانون من (يعد لبنانيا من ولد من أب لبناني) إلى (يعد لبنانيا من ولد من أب لبناني أو من أم لبنانية) وهنا نكون قد احترمنا الدستور، بالإضافة إلى أنه يجب على لبنان أن يرفع التحفظ عن المادة التاسعة في اتفاقية سيداو ونكون عندها قد وصلنا إلى ما نريد، عدى ذلك كل الوعود التي تم قطعها بقيت تتأرجح بين مصالح السياسيين".وأوضحت زينة إنه "لا يوجد إحصائية لعدد الأشخاص المولودين من أم لبنانية وغير حاصلين على الجنسية، ولكن العدد كبير جدا والأرقام تتصاعد كل يوم، وهؤلاء يعانون من إجحاف في الوزارات و الاستحصال على الإقامات بالإضافة على التمييز العنصري و التنمر في المدارس، يجب أن يتم طي هذه الصفحة أسوة بطوي صفحة الحرب الأهلية، نحن صدرنا التشريع ولا نزال حتى الآن نقوم بتطبيق مرسوم يتعلق بالجنسية ويعود لحقبة المفوض الفرنسي في سنة 1920.

https://sputnikarabic.ae/20190828/فيوليت-الصفدي-لدينا-تحديات-وعقبات-كبيرة-بشأن-قوانين-المرأة-في-لبنان-نعمل-على-تذليلها-1042740213.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان