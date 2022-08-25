https://sputnikarabic.ae/20220825/حركة-حماس-تدعو-لتوسيع-الاشتباكات-مع-المحتلين-في-مدن-الضفة-الغربية-1066830983.html
حركة حماس تدعو لتوسيع الاشتباكات مع "المحتلين" في مدن الضفة الغربية
حركة حماس تدعو لتوسيع الاشتباكات مع "المحتلين" في مدن الضفة الغربية
صرح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، اليوم الخميس، أن حركة حماس تدعو إلى توسيع حجم الاشتباكات مع "المحتلين" في مدن الضفة الغربية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:16+0000
2022-08-25T10:16+0000
2022-08-25T10:16+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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غزة - سبوتنيك. وقال قاسم إن "حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو إلى توسيع دائرة الاشتباكات مع قوات الاحتلال خلال توغلها في مدن الضفة الغربية".وأكد أن كل جرائم القوات الإسرائيلية لن توقف مد المقاومة المتصاعد في جميع مناطق الضفة الغربية.واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية برقين في محافظة جنين الليلة الماضية من أجل تنفيذ حملة الاعتقالات في المنطقة، لتتحول إلى اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.وأعلنت القناة 12 العبرية عن إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحام بلدة برقين قضاء جنين وتم نقله للمستشفى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس تدعو لتوسيع الاشتباكات مع "المحتلين" في مدن الضفة الغربية
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صرح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، اليوم الخميس، أن حركة حماس تدعو إلى توسيع حجم الاشتباكات مع "المحتلين" في مدن الضفة الغربية.
غزة - سبوتنيك
. وقال قاسم إن "حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو إلى توسيع دائرة الاشتباكات مع قوات الاحتلال خلال توغلها في مدن الضفة الغربية".
وأضاف الناطق باسم حماس، أن "الاشتباكات التي دارت الليلة الماضية في قرية برقين في محافظة جنين حيث أصيب جندي صهيوني تعكس إصرار الشباب الثائر على مقاومة عدوان المحتلين والتصدي له".
وأكد أن كل جرائم القوات الإسرائيلية لن توقف مد المقاومة المتصاعد في جميع مناطق الضفة الغربية.
واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية برقين في محافظة جنين الليلة الماضية من أجل تنفيذ حملة الاعتقالات في المنطقة، لتتحول إلى اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.
وأعلنت القناة 12 العبرية عن إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحام بلدة برقين قضاء جنين وتم نقله للمستشفى.