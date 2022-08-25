https://sputnikarabic.ae/20220825/خبير-القرار-السياسي-الأوكراني--بأيدي-لندن-وواشنطن-وما-على-كييف-إلا-التنفيذ--1066843461.html
خبير: القرار السياسي الأوكراني بأيدي لندن وواشنطن وما على كييف إلا التنفيذ
خبير: القرار السياسي الأوكراني بأيدي لندن وواشنطن وما على كييف إلا التنفيذ
أعرب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون خلال زيارته لكييف، عن معارضته لإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي، وكشف عن مساعدةٍ بريطانية... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T14:13+0000
2022-08-25T14:13+0000
2022-08-25T14:13+0000
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حول العالم
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خبير: القرار السياسي الأوكراني بأيدي لندن وواشنطن وما على كييف إلا التنفيذ
خبير: القرار السياسي الأوكراني بأيدي لندن وواشنطن وما على كييف إلا التنفيذ
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: القرار السياسي الأوكراني بأيدي لندن وواشنطن وما على كييف إلا التنفيذ
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون خلال زيارته لكييف، عن معارضته لإجراء مفاوضات بين كييف وموسكو في الوقت الحالي، وكشف عن مساعدةٍ بريطانية جديدة بقيمة 54 مليون جنيه استرليني تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر.
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" زيارة بوريس جونسون إلى كييف، جاءت لتؤكد من جديد بأن أوكرانيا والحكومة الأوكرانية بقيادة زيلينسكي، أصبحت عديمة القرار السياسي، وعندما يصرح رئيس وزراء بريطاني بأنه غير موافق في الوقت الحالي، على أن تكون هناك مفاوضات بين موسكو وكييف، لوقف إطلاق النار، هذا يعني بأن القرار ليس بأيدي الحكومة الأوكرانية، إنما هو بيد الغرب وتحديدا بيد بريطانيا والولايات المتحدة، وعندها لا يمكن الحديث بتاتا عن استقلال أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.