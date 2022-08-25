https://sputnikarabic.ae/20220825/دفاعا-عن-النفس-الولايات-المتحدة-تقصف-سوريا--1066843810.html
دفاعا عن النفس... الولايات المتحدة تقصف سوريا
دفاعا عن النفس... الولايات المتحدة تقصف سوريا
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تعلن أنها ستمنع روسيا من إجراء استفتاء شعبي في المدن التي حررتها من نظام كييف؛ إصابة 3 جنود بهجوم صاروخي على أكبر القواعد... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T14:27+0000
2022-08-25T14:27+0000
2022-08-25T14:27+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066843594_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e11cb7a2698c1f93ae47c19a3ee7a70b.png
دفاعا عن النفس...الولايات المتحدة تقصف سوريا
دفاعا عن النفس...الولايات المتحدة تقصف سوريا
اعتبرت الولايات المتحدة أن القصف على مواقع في سوريا، هو دفاع عن النفس، بعد إصابة 3 جنود لها بقصف صاروخي استهدف أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير بالشؤون العسكرية، فراس شبول: الولايات المتحدة: سنمنع روسيا من إجراء استفتاء شعبي في أوكرانياحذرت الولايات المتحدة، روسيا من إجراء استفتاءات شعبية في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها بما في ذلك مدينة خاركوف، وخرسون، وزابوروجيه ، وأجزاء من منطقتي دونيتسك، ولوغانسك.حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي لـ"بلا قيود" :التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066843594_321:0:1254:700_1920x0_80_0_0_721839d9c3fff23f135e8d8056f95639.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
دفاعا عن النفس... الولايات المتحدة تقصف سوريا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تعلن أنها ستمنع روسيا من إجراء استفتاء شعبي في المدن التي حررتها من نظام كييف؛ إصابة 3 جنود بهجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في سوريا؛ إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام الضفة الغربية.
اعتبرت الولايات المتحدة أن القصف على مواقع في سوريا، هو دفاع عن النفس، بعد إصابة 3 جنود لها بقصف صاروخي استهدف أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير بالشؤون العسكرية، فراس شبول:
" هذا النفاق والكذب الأمريكي، كيف تقول إنه دفاع عن النفس؟ أوليست هي من احتلت أجزاء من سوريا لتسرق خيراتها وثرواتها؟ هل أصبحت المقاومة الشعبية ضد الاحتلال عمل مدان؟ والآن تتهم إيران للتجييش ضد الوجود الإيراني في سوريا، علما أن إيران إن ضربت فستكون ضربة مشابهة لما حصل في قاعدة عين الأسد بالعراق، ولن تخفي طهران ذلك أبدا".
الولايات المتحدة: سنمنع روسيا من إجراء استفتاء شعبي في أوكرانيا
حذرت الولايات المتحدة، روسيا من إجراء استفتاءات شعبية في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها بما في ذلك مدينة خاركوف، وخرسون، وزابوروجيه ، وأجزاء من منطقتي دونيتسك، ولوغانسك.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي لـ"بلا قيود" :
" الأمريكي لا يهمه حق تقرير الشعوب لمصيرها، أو رغبتها بتحديد مستقبلها من خلال الاستفتاء، بل هو مرتبط بنهج سياسي رافض لكل ما تقوم به روسيا، لكن التوقعات جميعها الآن تشير إلى أن هناك سيناريوهات جديدة، تعتمد محاولة التراجع الأوروبي عن دعم كييف، وخلق تفاهمات مع روسيا، وإعفائها من العقوبات، لا سيما وأن هناك بيانات تدل على اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الناتو أنفسهم، وبين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي...