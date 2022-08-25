https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الإمارات-يبدأ-زيارة-رسمية-لليونان-1066828989.html
رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية لليونان
رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية لليونان
يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى اليونان. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:29+0000
2022-08-25T09:29+0000
2022-08-25T09:29+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن ابن زايد سيبحث خلال الزيارة مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين في اليونان، علاقات الصداقة بين البلدين.ومن المنتظر أن يشهد اللقاء بحث مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي وقّعت الإمارات واليونان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين شملت العديد من المجالات أبرزها التقنيات المتطورة والطاقة المتجددة.جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات، التي استقبله خلالها محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية لليونان
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يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى اليونان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن ابن زايد سيبحث خلال الزيارة مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين في اليونان، علاقات الصداقة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء بحث مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي وقّعت الإمارات واليونان
عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين شملت العديد من المجالات أبرزها التقنيات المتطورة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات، التي استقبله خلالها محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.