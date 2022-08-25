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رئيس الشرطة اليابانية يعتزم الاستقالة بسبب مقتل شينزو آبي
رئيس الشرطة اليابانية يعتزم الاستقالة بسبب مقتل شينزو آبي
قال رئيس الشرطة الوطنية اليابانية، إيتارو ناكامورا، اليوم الخميس، إنه يعتزم الاستقالة لتحمله المسؤولية عن إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:59+0000
2022-08-25T06:59+0000
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وقالت "أسوشيتد برس" إن إعلان رئيس الشرطة اليابانية اعتزامه الاستقالة جاء في وقت أصدرت فيه الشرطة تقريرا عن فشلها في إنقاذ حياة آبي في 8 يوليو/ تموز عندما اغتيل في نارا غربي اليابان.وكشف تقرير الشرطة عن ثغرات في حماية الشرطة لآبي مما سمح للمهاجم المتهم بإطلاق النار عليه من الخلف، إلا أن ناكامورا لم يحدد موعدا رسميا لاستقالته.وكان المسلح المتهم، تيتسويا ياماغامي، قد اعتقل في مكان الحادث ويخضع حاليا للتقييم العقلي حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأخبر ياماغامي الشرطة أنه استهدف آبي بسبب ارتباط الزعيم السابق بكنيسة التوحيد، وهو الأمر الذي كان يكرهه.وفي وقت سابق، طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.
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رئيس الشرطة اليابانية يعتزم الاستقالة بسبب مقتل شينزو آبي

06:59 GMT 25.08.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashiرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال جلسة في مجلس الشيوخ بالبرلمان في طوكيو، 28 يناير 2015.
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال جلسة في مجلس الشيوخ بالبرلمان في طوكيو، 28 يناير 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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قال رئيس الشرطة الوطنية اليابانية، إيتارو ناكامورا، اليوم الخميس، إنه يعتزم الاستقالة لتحمله المسؤولية عن إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال خطاب ألقاه في حملته الانتخابية الشهر الماضي، وأسفر عن مصرعه.
وقالت "أسوشيتد برس" إن إعلان رئيس الشرطة اليابانية اعتزامه الاستقالة جاء في وقت أصدرت فيه الشرطة تقريرا عن فشلها في إنقاذ حياة آبي في 8 يوليو/ تموز عندما اغتيل في نارا غربي اليابان.
وكشف تقرير الشرطة عن ثغرات في حماية الشرطة لآبي مما سمح للمهاجم المتهم بإطلاق النار عليه من الخلف، إلا أن ناكامورا لم يحدد موعدا رسميا لاستقالته.
وكان المسلح المتهم، تيتسويا ياماغامي، قد اعتقل في مكان الحادث ويخضع حاليا للتقييم العقلي حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأخبر ياماغامي الشرطة أنه استهدف آبي بسبب ارتباط الزعيم السابق بكنيسة التوحيد، وهو الأمر الذي كان يكرهه.
وفي وقت سابق، طلبت الشرطة اليابانية من المدعين العامين توجيه اتهام إلى رجل محلي لنشره تغريدات يمكن تفسيرها على أنها تهديد باغتيال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
وانقسم الرأي العام الياباني مؤخرا حول ما إذا كان ينبغي إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي، الذي اغتيل الشهر الماضي أم لا.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن إحدى التغريدات: "إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون كيشيدا هي التالية".
وقالت تغريدة أخرى: "حان الوقت للبدء في صنع أسلحة يدوية"، في إشارة واضحة إلى قاتل آبي الذي استخدم سلاحا محليا.
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