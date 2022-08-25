https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الوزراء-اللبناني-ينفي-تورط-ابن-شقيقته-في-حادث-مقتل-أحد-المواطنين-1066853762.html
رئيس الوزراء اللبناني ينفي تورط ابن شقيقته في حادث مقتل أحد المواطنين
رئيس الوزراء اللبناني ينفي تورط ابن شقيقته في حادث مقتل أحد المواطنين
نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، صحة أنباء متداولة على مواقع التواصل بشأن تورط ابن شقيقته في مقتل أحد المواطنين في منطقة البترون بحادث سير وقع قبل... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T21:39+0000
2022-08-25T21:39+0000
2022-08-25T21:39+0000
لبنان
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وأكد في بيان رسمي، اليوم الخميس: "ننفي اي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية"، وتابع أن "الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص".وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن "استغرابه من الزج باسمه في الحادثة، وأبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية"، وفقا للبيان.وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".وأكد نجيب ميقاتي في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".ويعيش لبنان أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي اللبناني، ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني ينفي تورط ابن شقيقته في حادث مقتل أحد المواطنين
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نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، صحة أنباء متداولة على مواقع التواصل بشأن تورط ابن شقيقته في مقتل أحد المواطنين في منطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.
وأكد في بيان رسمي، اليوم الخميس: "ننفي اي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية"، وتابع أن "الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص".
وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن "استغرابه من الزج باسمه في الحادثة، وأبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية"، وفقا للبيان.
وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".
وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون
"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".
وأكد نجيب ميقاتي في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".
ويعيش لبنان أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي اللبناني، ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.