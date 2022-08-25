https://sputnikarabic.ae/20220825/روسيا-تجد-بديلا-لصاروخ-تمت-صناعته-في-أوكرانيا-1066826639.html
روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا
روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا
انتهت روسيا من اختبار المحرك الخاص بصاروخ "سويوز-5". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:31+0000
2022-08-25T08:31+0000
2022-08-25T08:35+0000
روسيا
علوم
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وجاء في بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إن مؤسسة "أنرغوماش" أتمت اختبار محرك "إر دي-171إم في" الخاص بصاروخ "سويوز-5".وأشارت إلى أن الاختبار أكد مطابقة "أقوى محرك خاص بالصواريخ يعمل بالوقود السائل في العالم" للمواصفات المحددة. وتقدّر قوة الدفع التي ينتجها محرك "إر دي-171إم في" بـ800 طنّ.وصنعت روسيا محرك "إر دي-171إم في" لصاروخها الجديد (سويوز-5) المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2023. ثم يصبح محرك "إر دي-171إم في" محركا لصاروخ "ينيسيه" أيضا والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2028.ويعتبر صاروخ "سويوز-5" بديلا لصاروخ "زينيت" الذي تمت صناعته في أوكرانيا حينما كانت واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220809/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-سويوز-يحمل-قمرا-صناعيا-إيرانيا-إلى-الفضاء-1066182584.html
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روسيا, علوم
روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا
08:31 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
انتهت روسيا من اختبار المحرك الخاص بصاروخ "سويوز-5".
وجاء
في بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إن مؤسسة "أنرغوماش" أتمت اختبار محرك "إر دي-171إم في" الخاص بصاروخ "سويوز-5".
وأشارت إلى أن الاختبار أكد مطابقة "أقوى محرك خاص بالصواريخ يعمل بالوقود السائل في العالم" للمواصفات المحددة. وتقدّر قوة الدفع التي ينتجها محرك "إر دي-171إم في" بـ800 طنّ.
وصنعت روسيا محرك "إر دي-171إم في" لصاروخها الجديد (سويوز-5) المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2023. ثم يصبح محرك "إر دي-171إم في" محركا لصاروخ "ينيسيه" أيضا والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2028.
ويعتبر صاروخ "سويوز-5" بديلا لصاروخ "زينيت" الذي تمت صناعته في أوكرانيا حينما كانت واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.