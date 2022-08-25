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https://sputnikarabic.ae/20220825/روسيا-تجد-بديلا-لصاروخ-تمت-صناعته-في-أوكرانيا-1066826639.html
روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا
روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا
انتهت روسيا من اختبار المحرك الخاص بصاروخ "سويوز-5". 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:31+0000
2022-08-25T08:35+0000
روسيا
علوم
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وجاء في بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إن مؤسسة "أنرغوماش" أتمت اختبار محرك "إر دي-171إم في" الخاص بصاروخ "سويوز-5".وأشارت إلى أن الاختبار أكد مطابقة "أقوى محرك خاص بالصواريخ يعمل بالوقود السائل في العالم" للمواصفات المحددة. وتقدّر قوة الدفع التي ينتجها محرك "إر دي-171إم في" بـ800 طنّ.وصنعت روسيا محرك "إر دي-171إم في" لصاروخها الجديد (سويوز-5) المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2023. ثم يصبح محرك "إر دي-171إم في" محركا لصاروخ "ينيسيه" أيضا والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2028.ويعتبر صاروخ "سويوز-5" بديلا لصاروخ "زينيت" الذي تمت صناعته في أوكرانيا حينما كانت واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220809/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-سويوز-يحمل-قمرا-صناعيا-إيرانيا-إلى-الفضاء-1066182584.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تجد بديلا لصاروخ تمت صناعته في أوكرانيا

08:31 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Николай Макаровصاروح فضائي
صاروح فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Николай Макаров
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انتهت روسيا من اختبار المحرك الخاص بصاروخ "سويوز-5".
وجاء في بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إن مؤسسة "أنرغوماش" أتمت اختبار محرك "إر دي-171إم في" الخاص بصاروخ "سويوز-5".
وأشارت إلى أن الاختبار أكد مطابقة "أقوى محرك خاص بالصواريخ يعمل بالوقود السائل في العالم" للمواصفات المحددة. وتقدّر قوة الدفع التي ينتجها محرك "إر دي-171إم في" بـ800 طنّ.
وصنعت روسيا محرك "إر دي-171إم في" لصاروخها الجديد (سويوز-5) المخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2023. ثم يصبح محرك "إر دي-171إم في" محركا لصاروخ "ينيسيه" أيضا والذي يجب أن ينطلق لأول مرة إلى الفضاء في عام 2028.
ويعتبر صاروخ "سويوز-5" بديلا لصاروخ "زينيت" الذي تمت صناعته في أوكرانيا حينما كانت واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
"روسكوسموس" تطلق صاروخ "سويوز" يحمل قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء
9 أغسطس, 08:17 GMT
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