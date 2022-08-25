https://sputnikarabic.ae/20220825/زاخاروفا-بشأن-التصويت-في-الأمم-المتحدة-على-بيان-كييف-لقد-أدرك-العالم-عواقب-دعم-أوكرانيا-1066826003.html
زاخاروفا بشأن التصويت في الأمم المتحدة على بيان كييف: لقد أدرك العالم عواقب دعم أوكرانيا
زاخاروفا بشأن التصويت في الأمم المتحدة على بيان كييف: لقد أدرك العالم عواقب دعم أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن معظم دول الأمم المتحدة لم تؤيد بيان كييف المعادي لروسيا، حيث بدأ العالم يدرك حجم الأزمة الناجمة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:08+0000
2022-08-25T08:08+0000
2022-08-25T08:08+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال مقابلة على برنامج "سولوفيوف لايف"، قالت خلاله: "العالم لا يتقبل هذا لسبب واحد بسيط: لقد بدأ الجميع يدركون أن الوضع أخطر بكثير من استخدام أوكرانيا من قبل الديكتاتوريات الليبرالية الغربية في أيديولوجية مناهضة لروسيا".وتابعت قائلة: "الآن أصبحت المخاطر كبيرة لدرجة أن الوضع حول أوكرانيا بدافع من الغرب أصبح مدمرًا لجميع القارات، هذه هي المشكلة".وصوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة داخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.
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روسيا
زاخاروفا بشأن التصويت في الأمم المتحدة على بيان كييف: لقد أدرك العالم عواقب دعم أوكرانيا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن معظم دول الأمم المتحدة لم تؤيد بيان كييف المعادي لروسيا، حيث بدأ العالم يدرك حجم الأزمة الناجمة عن تصرفات الغرب في أوكرانيا وحولها.
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال مقابلة على برنامج "سولوفيوف لايف"، قالت خلاله: "العالم لا يتقبل هذا لسبب واحد بسيط: لقد بدأ الجميع يدركون أن الوضع أخطر بكثير من استخدام أوكرانيا من قبل الديكتاتوريات الليبرالية الغربية في أيديولوجية مناهضة لروسيا".
وتابعت قائلة: "الآن أصبحت المخاطر كبيرة لدرجة أن الوضع حول أوكرانيا بدافع من الغرب أصبح مدمرًا لجميع القارات، هذه هي المشكلة".
وصوّتت
أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.
صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة داخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.