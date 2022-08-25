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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/زعيم-روسيا-الموحدة-دونيتسك-ولوغانسك-جزء-من-روسيا-1066836550.html
زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا
زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا
أكد زعيم حزب روسي رئيسي أنه لا بد من إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T11:01+0000
2022-08-25T11:01+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أمام المشاركين في اجتماع خصصته قيادة الحزب لإجراء تغييرات على برنامج "روسيا الموحدة"، إن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مشاريع "روسيا الموحدة" فيهما أيضا وكذلك في مناطق محررة أخرى في أوكرانيا.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
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زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا

11:01 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Сергей Батурин / الذهاب إلى بنك الصورأندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Сергей Батурин
/
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أكد زعيم حزب روسي رئيسي أنه لا بد من إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أمام المشاركين في اجتماع خصصته قيادة الحزب لإجراء تغييرات على برنامج "روسيا الموحدة"، إن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مشاريع "روسيا الموحدة" فيهما أيضا وكذلك في مناطق محررة أخرى في أوكرانيا.
وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
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