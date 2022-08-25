https://sputnikarabic.ae/20220825/زعيم-روسيا-الموحدة-دونيتسك-ولوغانسك-جزء-من-روسيا-1066836550.html
زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا
زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا
أكد زعيم حزب روسي رئيسي أنه لا بد من إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T11:01+0000
2022-08-25T11:01+0000
2022-08-25T11:01+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066835976_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_95154ffcd855682ae808ac6021d24682.jpg
وقال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أمام المشاركين في اجتماع خصصته قيادة الحزب لإجراء تغييرات على برنامج "روسيا الموحدة"، إن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مشاريع "روسيا الموحدة" فيهما أيضا وكذلك في مناطق محررة أخرى في أوكرانيا.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1066835976_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_fd4278eb9a0856d27fa39eb338bc13c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زعيم "روسيا الموحدة": دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا
تابعنا عبر
أكد زعيم حزب روسي رئيسي أنه لا بد من إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال
أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أمام المشاركين في اجتماع خصصته قيادة الحزب لإجراء تغييرات على برنامج "روسيا الموحدة"، إن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك جزء من روسيا، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مشاريع "روسيا الموحدة" فيهما أيضا وكذلك في مناطق محررة أخرى في أوكرانيا.
وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.