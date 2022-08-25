https://sputnikarabic.ae/20220825/ستولتنبرغ-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-القطب-الشمالي-يشكل-تحديا-لمصالح-الناتو-1066830802.html

ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو

ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديًا لقيم ومصالح حلف شمال الأطلسي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T10:13+0000

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وكتب ستولتنبرغ مقالاً في صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أشار فيه إلى أن "روسيا زادت بشكل كبير من نشاطها العسكري في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة".وقال الأمين العام للناتو: "إن قدرة روسيا على إحباط تعزيزات الحلفاء في شمال الأطلسي تشكل تحديًا استراتيجيًا للحلف، حيث تعمل على توسيع وجودها في المنطقة"، معلنة نفسها دولة شبه قطبية وتخطط لإنشاء طريق الحرير القطبي الذي يربط الصين بأوروبا عبر القطب الشمالي.وأضاف الأمين العام للناتو: "في وقت سابق من هذا العام تعهدت بكين وموسكو بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي كجزء من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".وبحسب ستولتنبرغ، فإن الناتو "مهتم بالحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون في أقصى الشمال"، مشيرا إلى أنه "بمجرد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، فإن سبع دول من دول القطب الشمالي الثماني ستكون أعضاء في الناتو".وقال ستولتنبرغ: "إن عضوية فنلندا والسويد ستعزز بشكل كبير مواقفنا في أقصى الشمال وقدرتنا على تقوية حلفائنا في البلطيق".

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