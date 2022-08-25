عربي
إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي
https://sputnikarabic.ae/20220825/ستولتنبرغ-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-القطب-الشمالي-يشكل-تحديا-لمصالح-الناتو-1066830802.html
ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو
ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديًا لقيم ومصالح حلف شمال الأطلسي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:13+0000
2022-08-25T10:15+0000
العالم
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وكتب ستولتنبرغ مقالاً في صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أشار فيه إلى أن "روسيا زادت بشكل كبير من نشاطها العسكري في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة".وقال الأمين العام للناتو: "إن قدرة روسيا على إحباط تعزيزات الحلفاء في شمال الأطلسي تشكل تحديًا استراتيجيًا للحلف، حيث تعمل على توسيع وجودها في المنطقة"، معلنة نفسها دولة شبه قطبية وتخطط لإنشاء طريق الحرير القطبي الذي يربط الصين بأوروبا عبر القطب الشمالي.وأضاف الأمين العام للناتو: "في وقت سابق من هذا العام تعهدت بكين وموسكو بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي كجزء من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".وبحسب ستولتنبرغ، فإن الناتو "مهتم بالحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون في أقصى الشمال"، مشيرا إلى أنه "بمجرد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، فإن سبع دول من دول القطب الشمالي الثماني ستكون أعضاء في الناتو".وقال ستولتنبرغ: "إن عضوية فنلندا والسويد ستعزز بشكل كبير مواقفنا في أقصى الشمال وقدرتنا على تقوية حلفائنا في البلطيق".
https://sputnikarabic.ae/20220704/كوريا-الجنوبية-تطلق-كاسحة-الجليد-الوحيدة-لديها-في-مهمة-إلى-القطب-الشمالي-بعد-تأخير-3-سنوات-1064637869.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو

10:13 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديًا لقيم ومصالح حلف شمال الأطلسي.
وكتب ستولتنبرغ مقالاً في صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أشار فيه إلى أن "روسيا زادت بشكل كبير من نشاطها العسكري في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة".
وقال الأمين العام للناتو: "إن قدرة روسيا على إحباط تعزيزات الحلفاء في شمال الأطلسي تشكل تحديًا استراتيجيًا للحلف، حيث تعمل على توسيع وجودها في المنطقة"، معلنة نفسها دولة شبه قطبية وتخطط لإنشاء طريق الحرير القطبي الذي يربط الصين بأوروبا عبر القطب الشمالي.
وأضاف الأمين العام للناتو: "في وقت سابق من هذا العام تعهدت بكين وموسكو بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي كجزء من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".
وبحسب ستولتنبرغ، فإن الناتو "مهتم بالحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون في أقصى الشمال"، مشيرا إلى أنه "بمجرد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، فإن سبع دول من دول القطب الشمالي الثماني ستكون أعضاء في الناتو".
وقال ستولتنبرغ: "إن عضوية فنلندا والسويد ستعزز بشكل كبير مواقفنا في أقصى الشمال وقدرتنا على تقوية حلفائنا في البلطيق".
أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
كوريا الجنوبية تطلق كاسحة الجليد الوحيدة لديها في مهمة إلى القطب الشمالي بعد تأخير 3 سنوات
4 يوليو, 14:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала