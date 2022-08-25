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https://sputnikarabic.ae/20220825/سفينة-متجهة-من-روسيا-إلى-اليونان-تصطدم-بقارب-في-مضيق-الدردنيل-1066852794.html
سفينة متجهة من روسيا إلى اليونان تصطدم بقارب في مضيق الدردنيل
سفينة متجهة من روسيا إلى اليونان تصطدم بقارب في مضيق الدردنيل
أعلن خفر السواحل التركي أن سفينة قادمة من روسيا في طريقها إلى اليونان اصطدمت بقارب يحمل شخصين في مضيق الدردنيل. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T20:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في تغريدة على تويتر إنها أرسلت قاطرة وقارب تابعين لها إلى موقع اصطدام السفينة ’كاراكوز‘ البالغ طولها 140 مترًا، والتي كانت تبحر من روسيا إلى اليونان، وقارب يحمل شخصين في مضيق الدردنيل".في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الاثنين الماضي، تصدير 721449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، في إطار صفقة الغذاء، التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك" التركية: "حتى صباح اليوم (الاثنين الماضي) بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام القادمة".وأضاف أكار "نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل (الحبوب) إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن".يُذكر أنه في 22 من يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220824/انخفاض-واردات-المملكة-المتحدة-من-روسيا-إلى-أدنى-مستوى-منذ-عام-1997-1066812198.html
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العالم
العالم

سفينة متجهة من روسيا إلى اليونان تصطدم بقارب في مضيق الدردنيل

20:20 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلن خفر السواحل التركي أن سفينة قادمة من روسيا في طريقها إلى اليونان اصطدمت بقارب يحمل شخصين في مضيق الدردنيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المديرية العامة لسلامة السواحل التركية، في تغريدة على تويتر إنها أرسلت قاطرة وقارب تابعين لها إلى موقع اصطدام السفينة ’كاراكوز‘ البالغ طولها 140 مترًا، والتي كانت تبحر من روسيا إلى اليونان، وقارب يحمل شخصين في مضيق الدردنيل".
في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الاثنين الماضي، تصدير 721449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، في إطار صفقة الغذاء، التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك" التركية: "حتى صباح اليوم (الاثنين الماضي) بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام القادمة".

وأضاف أكار "نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل (الحبوب) إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن".
سفينة شحن كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
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أمس, 16:25 GMT
يُذكر أنه في 22 من يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
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