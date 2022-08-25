https://sputnikarabic.ae/20220825/سلوتسكي-إذا-أعلنت-أوكرانيا-استعدادها-للمفاوضات-مع-روسيا-سنناقش-ذلك-ونرد-عليه-1066846630.html
سلوتسكي: إذا أعلنت أوكرانيا استعدادها للمفاوضات مع روسيا سنناقش ذلك ونرد عليه
سلوتسكي: إذا أعلنت أوكرانيا استعدادها للمفاوضات مع روسيا سنناقش ذلك ونرد عليه
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، إنه في حال أعلنت أوكرانيا استعدادها... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:28+0000
2022-08-25T15:28+0000
2022-08-25T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104038/46/1040384610_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_be2cea61af3f3e815faf01c7d1128d52.jpg
جاءت تصريحات سلوتسكي خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الدوما الروسي، حيث قال: "إذا أعلن الجانب الأوكراني أنه مستعد للمفاوضات على أي مستوى وبأي شكل، فإننا سنناقش ذلك ونرد عليه".وكان رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أنه في حال استئناف العملية التفاوضية مع سلطات كييف، فإن شروط الاتفاق من جانب روسيا الاتحادية، ستكون "أكثر صرامة".وقال سلوتسكي، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: وانطلقت المحادثات الروسية - الأوكرانية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجها لوجه في جمهورية بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو.كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/مارس الماضي، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول؛ لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا "نهجاً بناء"، وترد على المقترحات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-عدد-الأفراد-العسكريين-في-القوات-المسلحة-الروسية-1066839015.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104038/46/1040384610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8850dbe05b04a8d7bc4c63e0bd3bdd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلوتسكي: إذا أعلنت أوكرانيا استعدادها للمفاوضات مع روسيا سنناقش ذلك ونرد عليه
15:28 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 15:32 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، إنه في حال أعلنت أوكرانيا استعدادها للمفاوضات مع روسيا، فإننا سنناقش ذلك ونرد عليه.
جاءت تصريحات سلوتسكي خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الدوما الروسي، حيث قال: "إذا أعلن الجانب الأوكراني أنه مستعد للمفاوضات على أي مستوى وبأي شكل، فإننا سنناقش ذلك ونرد عليه".
وكان رئيس لجنة العلاقات الدولية
في مجلس "الدوما" الروسي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أنه في حال استئناف العملية التفاوضية مع سلطات كييف، فإن شروط الاتفاق من جانب روسيا الاتحادية، ستكون "أكثر صرامة".
وقال سلوتسكي، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية:
"حتى الآن، لا تظهر السلطات الرسمية في كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات، ولكن إذا كان مقدرا لنا أن ندخل مرة أخرى في عملية التفاوض، فإن الشروط من جانبنا ستكون أكثر صرامة، من حيث النوعية".
وانطلقت المحادثات الروسية - الأوكرانية، في نهاية شباط/فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجها لوجه في جمهورية بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو.
كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/مارس الماضي، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول؛ لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا "نهجاً بناء"، وترد على المقترحات الروسية.