شولتز يعتلي مدفع "جيبارد" ألماني خلال اجتماعه مع عناصر من الجيش الأوكراني... فيديو
13:33 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев/
صعد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي زار اليوم الخميس، ساحة تدريب عسكرية في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، حيث يتم تدريب عناصر من القوات الأوكرانية على مدافع جيبارد ذاتية الحركة المضادة للطائرات، على إحدى هذه المدرعات مستخدما السلالم.
وقام المستشار الألماني بتفحص المدرعة من الداخل والخارج وصعد إلى قمرة القيادة والتقط بعض الصور، خلال اجتماعه مع بعض العسكريين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على استخدام المدافع ذاتية الحركة.
وقال شولتز في كلمة له أمام العسكريين الأوكرانيين إن ألمانيا ستواصل "دعم" القوات الأوكرانية "بمساعدة قدراتنا المالية، وكذلك بالأسلحة التي يمكننا توفيرها من ألمانيا".
Bundeskanzler #Scholz besucht heute ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die an deutschen Panzern ausgebildet werden. Der Streit um Waffenlieferungen in der Regierung geht derweil weiter. pic.twitter.com/Bmesg5Wc1F— ZDFheute (@ZDFheute) August 25, 2022
بالإضافة إلى ذلك، كرر المستشار الألماني الإعلان الصادر عن حكومته، الذي أشار فيه إلى الإرسال المرتقب لمدافع جيبارد المضادة للطائرات ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر ونظام الدفاع الجوي "Iris-T" مع راداراته، إلى نظام كييف.
German Chancellor Olaf Scholz decided to personally test the Gepard anti-aircraft systems before sending them to Ukraine. pic.twitter.com/oYCae0wCzj— Espirit (@EspiritV1) August 25, 2022
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول الناتو بتزويدها نظام كييف بالسلاح "تلعب بالنار".