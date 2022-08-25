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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220825/شولتز-يعتلي-مدفع-جيبارد-ألماني-خلال-اجتماعه-مع-عناصر-من-الجيش-الأوكراني-فيديو--1066841693.html
شولتز يعتلي مدفع "جيبارد" ألماني خلال اجتماعه مع عناصر من الجيش الأوكراني... فيديو
شولتز يعتلي مدفع "جيبارد" ألماني خلال اجتماعه مع عناصر من الجيش الأوكراني... فيديو
صعد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي زار اليوم الخميس، ساحة تدريب عسكرية في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، حيث يتم تدريب عناصر من القوات الأوكرانية... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:33+0000
2022-08-25T13:42+0000
العالم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقام المستشار الألماني بتفحص المدرعة من الداخل والخارج وصعد إلى قمرة القيادة والتقط بعض الصور، خلال اجتماعه مع بعض العسكريين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على استخدام المدافع ذاتية الحركة.وقال شولتز في كلمة له أمام العسكريين الأوكرانيين إن ألمانيا ستواصل "دعم" القوات الأوكرانية "بمساعدة قدراتنا المالية، وكذلك بالأسلحة التي يمكننا توفيرها من ألمانيا".بالإضافة إلى ذلك، كرر المستشار الألماني الإعلان الصادر عن حكومته، الذي أشار فيه إلى الإرسال المرتقب لمدافع جيبارد المضادة للطائرات ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر ونظام الدفاع الجوي "Iris-T" مع راداراته، إلى نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول الناتو بتزويدها نظام كييف بالسلاح "تلعب بالنار".
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

شولتز يعتلي مدفع "جيبارد" ألماني خلال اجتماعه مع عناصر من الجيش الأوكراني... فيديو

13:33 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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صعد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي زار اليوم الخميس، ساحة تدريب عسكرية في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، حيث يتم تدريب عناصر من القوات الأوكرانية على مدافع جيبارد ذاتية الحركة المضادة للطائرات، على إحدى هذه المدرعات مستخدما السلالم.
وقام المستشار الألماني بتفحص المدرعة من الداخل والخارج وصعد إلى قمرة القيادة والتقط بعض الصور، خلال اجتماعه مع بعض العسكريين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على استخدام المدافع ذاتية الحركة.
وقال شولتز في كلمة له أمام العسكريين الأوكرانيين إن ألمانيا ستواصل "دعم" القوات الأوكرانية "بمساعدة قدراتنا المالية، وكذلك بالأسلحة التي يمكننا توفيرها من ألمانيا".
بالإضافة إلى ذلك، كرر المستشار الألماني الإعلان الصادر عن حكومته، الذي أشار فيه إلى الإرسال المرتقب لمدافع جيبارد المضادة للطائرات ذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر ونظام الدفاع الجوي "Iris-T" مع راداراته، إلى نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول الناتو بتزويدها نظام كييف بالسلاح "تلعب بالنار".
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Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:38 GMT
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