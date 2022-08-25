https://sputnikarabic.ae/20220825/طالبان-لم-نعثر-على-جثة-أيمن-الظواهري-1066850098.html

‏"طالبان": لم نعثر على جثة أيمن الظواهري

‏"طالبان": لم نعثر على جثة أيمن الظواهري

صرحت حركة "طالبان" أنها لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ‏أيمن الظواهرى، بعد أن أعلنت أمريكا الشهر الماضي أنها قتلته بغارة جوية في العاصمة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T17:50+0000

2022-08-25T17:50+0000

2022-08-25T17:50+0000

حركة طالبان

العالم

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قال ذلك المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "إنكوايرر".وأعلنت واشنطن الشهر الماضي، مقتل زعيم تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري بغارة نفذت السبت في أفغانستان. فيما أقر متحدث باسم حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) حدوث غارة في منطقة سكنية في كابول، ووصفها بأنها خرق واضح للمبادئ الدولية.وقال المتحدث إن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا للمبادئ الدولية ولاتفاقية الدوحة المبرمة عام 2020 بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، التي تنص على خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.تسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. وتحول الظواهري إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20220815/متحدث-طالبان-عن-مقتل-الظواهري-لم-نتمكن-من-إثبات-وجوده-في-كابول-حتى-الآن-1066424058.html

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حركة طالبان, العالم