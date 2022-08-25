https://sputnikarabic.ae/20220825/عسكري-أوكراني-يوضح-لماذا-لا-تقدر-أوكرانيا-على-مهاجمة-خيرسون-1066822588.html
عسكري أوكراني يوضح لماذا لا تقدر أوكرانيا على مهاجمة خيرسون
عسكري أوكراني يوضح لماذا لا تقدر أوكرانيا على مهاجمة خيرسون
كشف عسكري أوكراني أن كييف لا تستطيع تنفيذ وعيدها بشن هجوم على مناطق محررة في الجنوب الأوكراني. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T05:27+0000
2022-08-25T05:27+0000
2022-08-25T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية في تصريحات صحفية، في الإشارة إلى ما أعلنته مصادر أوكرانية من أن كييف تنوي شن هجوم على مقاطعة خيرسون لاستعادة السيطرة عليها: "إن الهجوم على خيرسون ليس مطروحا على طاولة المناقشة".وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.وبحسب العسكري الأوكراني، فإن تفوق القوات الروسية في مجال المدفعية وتحصين مواقعها الدفاعية يقفان حائلا أمام تنفيذ وعيد كييف.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
عسكري أوكراني يوضح لماذا لا تقدر أوكرانيا على مهاجمة خيرسون
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كشف عسكري أوكراني أن كييف لا تستطيع تنفيذ وعيدها بشن هجوم على مناطق محررة في الجنوب الأوكراني.
وقال
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية في تصريحات صحفية، في الإشارة إلى ما أعلنته مصادر أوكرانية من أن كييف تنوي شن هجوم على مقاطعة خيرسون لاستعادة السيطرة عليها: "إن الهجوم على خيرسون ليس مطروحا على طاولة المناقشة".
وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وبحسب العسكري الأوكراني، فإن تفوق القوات الروسية في مجال المدفعية وتحصين مواقعها الدفاعية يقفان حائلا أمام تنفيذ وعيد كييف.