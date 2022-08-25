https://sputnikarabic.ae/20220825/غازبروم-لا-يخضع-حاليا-أي-من-توربينات-محطة-بورتوفايا-للإصلاح-في-كندا-1066828550.html

"غازبروم": لا يخضع حاليا أي من توربينات محطة بورتوفايا للإصلاح في كندا

"غازبروم": لا يخضع حاليا أي من توربينات محطة بورتوفايا للإصلاح في كندا

أكدت شركة "غازبروم" الروسية، بعد إعلان الخارجية الكندية عن نيتها نقل بقية التوربينات بعد الإصلاح، عدم وجود أي من توربينات شركة "سيمنز" من محطة ضاغط بورتوفايا... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T09:22+0000

2022-08-25T09:22+0000

2022-08-25T09:22+0000

روسيا

شركة غازبروم

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وجاء في بيان الشركة على تطبيق تليغرام": " في الوقت الحالي، لا يخضع أي من توربينات محطة ضاغط بورتوفايا للإصلاح في كندا".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الجمعة الماضية، تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من 31 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول، للقيام بصيانة دورية.وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "في 31 أغسطس 2022، سيتم تعليق العمل في وحدة ضخ الغاز الوحيدة "ترينت 60" لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية".وأضافت الشركة: "بالنسبة لفترة صيانة وحدة ضخ الغاز الوحيدة "ترينت 60" من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2022، سيتم تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، لمدة ثلاثة أيام".وأشارت شركة "غازبروم"، إلى أنه ستتم مجموعة أعمال الصيانة الروتينية بموجب عقد الصيانة الحالي بالاشتراك مع متخصصين من شركة "سيمنز".في وقت سابق، قالت شركة "غازبروم"، إن العقوبات التي فرضتها كل من كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على روسيا، وعدم تناسق الوضع الحالي مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل من المستحيل توريد التوربين لخط أنابيب "التيار الشمالي" الذي تم إصلاحه في كندا وهو الآن في ألمانيا."والتيار الشمالي" وهو الخط الرئيسي لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، يعمل تحت ضغط قيود منذ منتصف يوليو/تموز الفائت، ومنذ نهاية يوليو، يعمل بنسبة فقط 20 في المئة من طاقته الإنتاجية البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20220811/روسيا-بحاجة-إلى-تأكيد-بأن-توربينات-نورد-ستريم-لن-تخضع-للعقوبات-1066283517.html

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روسيا, شركة غازبروم