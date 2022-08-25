https://sputnikarabic.ae/20220825/قرقاش-المؤشرات-الإيجابية-للاقتصاد-الإماراتي-مشجعة-وتثبت-قوة-وصحة-نهجنا-الاقتصادي--1066825895.html
قرقاش: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي
قرقاش: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:02+0000
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وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, اقتصاد
قرقاش: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي
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أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.
وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".
ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".