https://sputnikarabic.ae/20220825/لابيد-ورئيس-الموساد-يتوعدان-بمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-بكل-الطرق-الممكنة-1066853426.html

لابيد ورئيس الموساد يتوعدان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "بكل الطرق الممكنة"

لابيد ورئيس الموساد يتوعدان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "بكل الطرق الممكنة"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، بكل الطرق الممكنة، وذلك بعد اجتماع مع رئيس جهاز الموساد، دفيد برنياع، اليوم الخميس. 25.08.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف لابيد في تغريدة على حسابه بتويتر "عقدت اليوم جلسة إيجاز استخباراتي مع رئيس الموساد ديفيد بارنياع، لبحث آخر المستجدات حول القضايا الأمنية الحالية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران".وخلال الاجتماع استعرض رئيس الموساد صورة الوضع الاستخباراتي والمخاطر التي تكمن في العودة إلى هذا الاتفاق.وأكد أن "الاتفاق لا ينطبق على دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن الموساد يواصل العمل طوال الوقت لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.وشدد رئيس الموساد على أن "التزامنا لا علاقة له بالاتفاق. إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق ولها الحق في الدفاع عن نفسها".

https://sputnikarabic.ae/20220824/ليست-القنبلة-فقط-ما-الذي-تخشاه-إسرائيل-في-الاتفاق-النووي-مع-إيران؟-1066820483.html

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