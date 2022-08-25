https://sputnikarabic.ae/20220825/لافروف-يلتقي-المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-في-موسكو-1066844573.html

لافروف يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في موسكو

لافروف يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في موسكو

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في موسكو. 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T14:40+0000

2022-08-25T14:40+0000

2022-08-25T14:43+0000

روسيا

سيرغي لافروف

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال اللقاء: "أتوقع اليوم أن أناقش بالتفصيل الوضع حول التحضير للاجتماع القادم للجنة الدستورية. نحن مهتمون بهذه الصيغة "المولودة" نتيجة مبادرة "ثلاثي أستانا" للعمل بشكل إيقاعي وفعال، والأهم من ذلك، في أفضل الظروف".وأضاف لافروف: "في الآونة الأخيرة، قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات مفادها أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقدت روسيا اهتمامها بالتسوية السورية. هذه عبارات غير مجدية على الإطلاق. إنها لا تعكس خطنا الثابت في السعي إلى تسوية سورية شاملة، بما في ذلك دعم مهمتكم".وبحسب البيان المنشور بموقع الخارجية الروسية، فإنه خلال المحادثات المستفيضة بين لافروف وبيدرسون، جرت مناقشة الجوانب الموضوعية لتسوية سورية شاملة مع التركيز على دفع العملية السياسية التي تقودها سوريا بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه لافروف في موسكو، إن العلاقات السورية الروسية تشهد تطورا كبيرا.وبدوره، جدد لافروف خلال اللقاء التأكيد على موافقة روسيا على النسخة الأخيرة من اتفاقيات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركةوأضاف لافروف قائلا: "ناقشنا النتائج الرئيسية لقمة الدول الضامنة لصيغة أستانا، التي عقدت في طهران في 19 يوليو/تموز. وبحلول نهاية هذا العام، نتوقع عقد الاجتماع القادم، التاسع عشر بالفعل، حول سوريا في نورسلطان".

https://sputnikarabic.ae/20220823/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-مع-نظيره-السوري-في-موسكو-1066756232.html

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روسيا, سيرغي لافروف