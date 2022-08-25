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https://sputnikarabic.ae/20220825/لحظة-انفجار-خزان-وقود-أعلى-مبنى-سكني-في-برلين-فيديو-1066842272.html
لحظة انفجار خزان وقود أعلى مبنى سكني في برلين... فيديو
لحظة انفجار خزان وقود أعلى مبنى سكني في برلين... فيديو
اندلع حريق كبير على سطح أحد المباني السكنية في العاصمة الألمانية برلين نتج عنه انفجار خزان وقود وانتشار ألسنة اللهب على مسافة تقدر بمئات الأمتار. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T14:03+0000
2022-08-25T14:03+0000
منوعات
أخبار ألمانيا
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شهد أحد مباني العاصمة الألمانية برلين انفجارا هائلا تسبب فيه خزان وقود تم وضعه على السطح.ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع حريق على سطح المبنى قبل انفجار خزان الوقود، الذي أدى إلى تفاقم الوضع.ولفتت الشبكة إلى أن خزان الوقود كان موجودا على سطح مبنى مكونا من 8 طوابق في برلين، لكنها أوضحت أن الانفجار لم يؤد إلى أي خسائر بشرية.ووقع الانفجار مساء أمس الأربعاء، وقالت خدمات الدفاع المدني في برلين إنه لم يكن هناك خسائر بشرية رغم انتشار ألسنة اللهب على مساحة تصل إلى 300 متر مربع.
https://sputnikarabic.ae/20191206/لحظة-انفجار-خزان-محطة-وقود-في-السعودية-فيديو-1043633024.html
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منوعات, أخبار ألمانيا
منوعات, أخبار ألمانيا

لحظة انفجار خزان وقود أعلى مبنى سكني في برلين... فيديو

14:03 GMT 25.08.2022
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
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اندلع حريق كبير على سطح أحد المباني السكنية في العاصمة الألمانية برلين نتج عنه انفجار خزان وقود وانتشار ألسنة اللهب على مسافة تقدر بمئات الأمتار.
شهد أحد مباني العاصمة الألمانية برلين انفجارا هائلا تسبب فيه خزان وقود تم وضعه على السطح.
انفجار المدينة المنورة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2019
لحظة انفجار خزان محطة وقود في السعودية... فيديو
6 ديسمبر 2019, 09:55 GMT
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع حريق على سطح المبنى قبل انفجار خزان الوقود، الذي أدى إلى تفاقم الوضع.
ولفتت الشبكة إلى أن خزان الوقود كان موجودا على سطح مبنى مكونا من 8 طوابق في برلين، لكنها أوضحت أن الانفجار لم يؤد إلى أي خسائر بشرية.
ووقع الانفجار مساء أمس الأربعاء، وقالت خدمات الدفاع المدني في برلين إنه لم يكن هناك خسائر بشرية رغم انتشار ألسنة اللهب على مساحة تصل إلى 300 متر مربع.
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