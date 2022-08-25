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https://sputnikarabic.ae/20220825/لماذا-تقوم-الصين-بقصف-السحاب-فيديو-1066823251.html
لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... فيديو
لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... فيديو
تعاني بعض مناطق الصين من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:36+0000
2022-08-25T06:36+0000
منوعات
الصين
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وتعد عملية استمطار السحاب، إحدى المشروعات التي أقدمت الصين على التوسع فيها، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في مصادر المياه.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر.وتستخدم الصين تقنيات "قصف السحاب" للاستمطار، ويكون ذلك عن طريق قذائف تحمل مواد كيميائية يتم توجيهها نحو السحب من على سطح الأرض.ويتم إطلاق تلك القذائف باستخدام مركبات تحمل منصات الإطلاق، وهي منصات تشبه راجمات الصواريخ، التي يتم استخدامها في الحروب لكن بتصميم بسيط.وقبل أيام، حذرت مجلة أمريكية من أن الصين تواجه أزمة مياه يمكن أن يكون لها آثار كارثية على العالم بأسره.وقالت المجلة إن الصين يجب أن تزيد الاستثمار في مجال المشروعات المائية خاصة في مجال تحلية المياه لمواجهة تلك الأزمة قبل تفاقمها، مشيرة إلى أن مشروع نقل المياه من نهر اليانغتسي إلى المناطق الشمالية يعد من المشروعات الضخمة التي وصلت تكلفتها إلى نحو 60 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220428/أول-عملية-استمطار-للسحب-في-السعودية-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061715857.html
الصين
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منوعات, الصين
منوعات, الصين

لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... فيديو

06:36 GMT 25.08.2022
© Photo / pixabay/geraltالشمس من داخل مجموعة غيوم
الشمس من داخل مجموعة غيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Photo / pixabay/geralt
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تعاني بعض مناطق الصين من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة.
وتعد عملية استمطار السحاب، إحدى المشروعات التي أقدمت الصين على التوسع فيها، خاصة في المناطق التي تعاني من شح في مصادر المياه.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر.
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أول عملية استمطار للسحب في السعودية تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
28 أبريل, 18:41 GMT
وتستخدم الصين تقنيات "قصف السحاب" للاستمطار، ويكون ذلك عن طريق قذائف تحمل مواد كيميائية يتم توجيهها نحو السحب من على سطح الأرض.
ويتم إطلاق تلك القذائف باستخدام مركبات تحمل منصات الإطلاق، وهي منصات تشبه راجمات الصواريخ، التي يتم استخدامها في الحروب لكن بتصميم بسيط.
وقبل أيام، حذرت مجلة أمريكية من أن الصين تواجه أزمة مياه يمكن أن يكون لها آثار كارثية على العالم بأسره.
وقالت المجلة إن الصين يجب أن تزيد الاستثمار في مجال المشروعات المائية خاصة في مجال تحلية المياه لمواجهة تلك الأزمة قبل تفاقمها، مشيرة إلى أن مشروع نقل المياه من نهر اليانغتسي إلى المناطق الشمالية يعد من المشروعات الضخمة التي وصلت تكلفتها إلى نحو 60 مليار دولار.
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