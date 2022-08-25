https://sputnikarabic.ae/20220825/مباحثات-روسية-أممية-لزيارة-محطة-زابوروجيهتخوف-إسرائيلي-من-الاتفاق-النوويغارات-أمريكية-في-سوريا-1066847301.html

مباحثات روسية أممية لزيارة محطة زابوروجيه...تخوف إسرائيلي من الاتفاق النووي...غارات أمريكية في سوريا

مباحثات روسية أممية لزيارة محطة زابوروجيه...تخوف إسرائيلي من الاتفاق النووي...غارات أمريكية في سوريا

التقى المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في إسطنبول، وركز الجانب الروسي... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T15:44+0000

2022-08-25T15:44+0000

2022-08-25T15:44+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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مباحثات روسية أممية لزيارة محطة زابوروجيه.. تخوف إسرائيلي من الاتفاق النووي.. غارات أمريكية في سوريا مباحثات روسية أممية لزيارة محطة زابوروجيه.. تخوف إسرائيلي من الاتفاق النووي.. غارات أمريكية في سوريا

وناقش الجانبان النطاق الكامل للمسائل المتعلقة بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزمعة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وأكد ليخاتشوف، استعداد روسيا لتقديم جميع أنواع الدعم لتنظيم زيارة بعثة الوكالة إلى المحطة النووية.وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه خلال أقرب وقت.وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، رحب بتأييد دعم مثل هذه المهمة. كما عبّر عن قلقه إزاء الوضع حول المحطة النووية.وقال، الخبير النووي، علي عبد النبي، إن "تعاون روسيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون مثمرا، حيث سيتضح مدى حرص موسكو على حماية محطة زابوروجيه النووية، طبقا للتقرير الذي سينتج عن زيارة مفتشي الوكالة".وأكد أن موسكو قادرة على التعامل بحرفية عالية وموضوعية مع الخبراء والمفتشين، معربا عن مخاوفه من احتمال وجود ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتهام روسيا بالمسؤولية عما يحدث في المحطة، أو أن يخرج تقرير الوكالة غير واضح، الأمر الذي سيعد مهزلة سياسية.تخوف إسرائيلي من الاتفاق النووي مع إيران وتهديد بعرقلة المباحثاتشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على عدم قبوله بالاتفاق النووي المزمع إبرامه مع إيران، متهما الدول الغربية بالتنازل لطهران في المحادثات.وقال لابيد في تصريحات للصحفيين، إن إسرائيل لن تقبل بأي تهديد نووي في المنطقة، موضحا أن الاتفاق الذي وصفه بالسيء، يمنح إيران مئة مليار دولار سنويا، معتبرا أن ذلك يزعزع استقرار الشرق الأوسط.وأضاف أن الاتفاق لا يفي بالمعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتمحور حول منع إيران من أن تصبح دولة نووية.وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق يتم توقيعه مع إيران، مبينا أنهم غير مستعدين للعيش تحت تهديد نووي لنظام إسلامي متطرف بحسب وصفه.وأكد أستاذ العلاقات الدولية، رائد المصري، أن إسرائيل لن تكون معرقلا للاتفاق النووي مع قرب إنهاء عملية التفاوض في فيينا، مبينا أن الموقف الإسرائيلي بات خارج اهتمام الأطراف الدولية التي اكتفت باتفاق ضمني يضمن أمن إسرائيل وواقع اقتصادها في حوض البحر المتوسط، حيث تناول الاتفاق النووي مع إيران المخاوف الإسرائيلية فيما يخص البرنامج الصاروخي الإيراني وعمليات التجسس خلال عملية المفاوضات للوصول إلى تطمينات لعدم تصعيد أي صراع بين إسرائيل وإيران.وأشار المصري، إلى أن التصريحات الإسرائيلية بشأن المخاوف من الاتفاق النووي الإيراني هي تصريحات سياسية راديكالية، هدفها تهدئة المعارضة والرأي العام الإسرائيلي، مبينا أن كل الأطراف قدمت تنازلات فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني.غارات جوية أمريكية تزعم استهداف مواقع إيرانية في سوريا بأمر من الرئيس جو بايدنشن الجيش الأمريكي غارة جوية على موقعين في دير الزور شرقي سوريا استهدفت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.وقال البيان إن الضربات استهدفت مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري، مشيرة أنها تأتي ردا على هجمات وقعت في 15 أغسطس/ آب قواتها، وذلك بتوجيه من الرئيس جو بايدن.ووصفت القيادة المركزية الضربة بأنها إجراء متناسب ومدروس يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات.وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بعد الهجمات، مؤكدة مقتل ثلاثة من منفذي الهجوم، والمشتبه بولائهم لإيران.فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي عملا إرهابيا، نافية أي ارتباط بالقوات التي قصفتها واشنطن بإيران.وقال المحلل السياسي، غسان يوسف، إن "الولايات المتحدة تريد أن تثبت احتلالها للمنطقة الشرقية في سوريا، بنهب القمح والنفط وغيرها، كما أنها لا ترغب في وجود مقاومة تستهدف مواقعها كحقل العمر، ولذلك قامت واشنطن بهذه الضربات على الرغم من وجودها غير الشرعي في سوريا".وذكر أن الضربات الأمريكية ستلقى ردا من المقاومة الشعبية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، وخصوصا أن واشنطن تقوم بتدريب مجموعات إرهابية، وأن الصراع سيستمر حتى خروج الاحتلال الأمريكي.وأوضح أن إيران لن تسكت على استمرار استهداف الولايات المتحدة للحرس الثوري، مبينا أنه سواء رفعت واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب أم لا، فإن هذا لن يؤثر كثيرا، باعتبار أن الصراع مفتوح ومستمر بين إيران والولايات المتحدة.

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