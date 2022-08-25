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مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا
مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، مصرع أحد عمالها إثر اندلاع حريق في أحد الآبار النفطية في منطقة أوجلة، جنوبي بنغازي شرق البلاد. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:07+0000
2022-08-25T09:07+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأصدرت المؤسسة بيانًا أشارت فيه إلى "أسفها إثر وقوع حادث بوحدة النيتروجين في البئر (آ 55) التابع لشركة الزويتينة"، ما تسبب في حريق أسفر عن مصرع أحد العمال وإصابة آخر.وأشارت المؤسسة إلى إخماد الحريق على الفور وتأمين موقع البئر، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.ووجهت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بالأمن والسلامة في الموقع.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا

09:07 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، مصرع أحد عمالها إثر اندلاع حريق في أحد الآبار النفطية في منطقة أوجلة، جنوبي بنغازي شرق البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وأصدرت المؤسسة بيانًا أشارت فيه إلى "أسفها إثر وقوع حادث بوحدة النيتروجين في البئر (آ 55) التابع لشركة الزويتينة"، ما تسبب في حريق أسفر عن مصرع أحد العمال وإصابة آخر.
وأشارت المؤسسة إلى إخماد الحريق على الفور وتأمين موقع البئر، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
منسق حراك فزان: إغلاق طريق "سبها - أوباري" جنوبي ليبيا ومنع وصول الشاحنات لحقل الشرارة النفطي
3 أغسطس, 13:17 GMT
ووجهت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بالأمن والسلامة في الموقع.
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