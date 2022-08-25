https://sputnikarabic.ae/20220825/مصرع-عامل-إثر-حريق-في-أحد-آبار-النفط-شرقي-ليبيا-1066828163.html
مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا
مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، مصرع أحد عمالها إثر اندلاع حريق في أحد الآبار النفطية في منطقة أوجلة، جنوبي بنغازي شرق البلاد. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T09:07+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأصدرت المؤسسة بيانًا أشارت فيه إلى "أسفها إثر وقوع حادث بوحدة النيتروجين في البئر (آ 55) التابع لشركة الزويتينة"، ما تسبب في حريق أسفر عن مصرع أحد العمال وإصابة آخر.وأشارت المؤسسة إلى إخماد الحريق على الفور وتأمين موقع البئر، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.ووجهت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بالأمن والسلامة في الموقع.
https://sputnikarabic.ae/20220803/منسق-حراك-فزان-إغلاق-طريق-سبها---أوباري-جنوب-ليبيا-ومنع-وصول-الشاحنات-لحقل-الشرارة-النفطي-1065947641.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مصرع عامل إثر حريق في أحد آبار النفط شرقي ليبيا
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، مصرع أحد عمالها إثر اندلاع حريق في أحد الآبار النفطية في منطقة أوجلة، جنوبي بنغازي شرق البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وأصدرت المؤسسة بيانًا أشارت فيه إلى "أسفها إثر وقوع حادث بوحدة النيتروجين في البئر (آ 55) التابع لشركة الزويتينة"، ما تسبب في حريق أسفر عن مصرع أحد العمال وإصابة آخر.
وأشارت المؤسسة إلى إخماد الحريق على الفور وتأمين موقع البئر، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
ووجهت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بالأمن والسلامة في الموقع.