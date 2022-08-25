https://sputnikarabic.ae/20220825/مقاتلات-إسرائيلية-تشن-عدوانا-بالصواريخ-على-مدينة-مصياف-السورية-1066849430.html
مقاتلات إسرائيلية تشن عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية
مقاتلات إسرائيلية تشن عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن مقاتلات إسرائيلية شنت عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية في ريف حماة الغربي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T17:12+0000
2022-08-25T17:12+0000
2022-08-25T17:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في محيط منطقة مصياف بريف المحافظة الغربي ناجمه عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدان إسرائيلي على المنطقة.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض مواقعنا بريف مصياف غرب حماة، وتم التصدي لمعظمها".وبين المصدر أن "الفرق الهندسية تعكف حاليا على تدقيق نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها".ومن جهته، قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية، إن جميع أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء مدينة طرطوس ومحيطها ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية. وأكد المراسل عدم وجود أي عدوان على مدينة طرطوس.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقاتلات إسرائيلية تشن عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية
17:12 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن مقاتلات إسرائيلية شنت عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية في ريف حماة الغربي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في محيط منطقة مصياف بريف المحافظة الغربي ناجمه عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدان إسرائيلي على المنطقة.
وأشار المراسل إلى أن العدوان تم عبر طائرات أطلقت عددا من الصورايخ باتجاه بعض الأهداف بمحيط منطقة مصياف غرب حماة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض مواقعنا بريف مصياف غرب حماة، وتم التصدي لمعظمها".
وبين المصدر أن "الفرق الهندسية تعكف حاليا على تدقيق نتائج العدوان تمهيدا للإعلان عنها".
ومن جهته، قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية، إن جميع أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء مدينة طرطوس ومحيطها ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية. وأكد المراسل عدم وجود أي عدوان على مدينة طرطوس.