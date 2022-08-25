https://sputnikarabic.ae/20220825/نائب-لبناني-نحن-بأمس-الحاجة-إلى-تشكيل-حكومة-وتذليل-جميع-الصعوبات-التي-تحول-دون-ذلك--1066827424.html

نائب لبناني: نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل حكومة وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون ذلك

نائب لبناني: نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل حكومة وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون ذلك

يستمر السجال السياسي في لبنان على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة، من دون وجود أي بوادر تشير إلى قرب حسم الملف، وذلك على الرغم من اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T09:01+0000

2022-08-25T09:01+0000

2022-08-25T09:01+0000

لبنان

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وفي وقت أشار فيه بيان رئاسة الجمهورية إلى أن عون عرض مع ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.مع إشارة البيان إلى أن ميقاتي وقبيل مغادرته القصر الجمهوري اكتفى بالقول للصحافيين: "للبحث صلة"، فيما أصدر مكتب رئاسة الحكومة بيانا أكد خلاله بأن "ميقاتي لم يدل بأي كلام أو تعليق لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية"، الأمر الذي فسره متابعون عن اختلاف المقاربات في عملية التشكيل، وصعوبة التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة، قبل أيام فقط من دخول استحقاق الانتخابات الرئاسية حيز التنفيذ.وأشار إلى أنه "لا يجب أن يكون هناك ولا أي عقبة أمام تشكيل الحكومة الحالية، لأن كل القوى السياسية اليوم مكبلة أمام الواقع الاقتصادي الذي يمر به الوطن مقابل حكومة تصريف أعمال تقوم بالحد الأدنى من صلاحياتها، وبالتالي نحن أمام خيار من اثنين، ونفضل أن تتكاتف القوى السياسية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن ترف الوقت أصبح يضر بمصلحة الجميع وبمصلحة لبنان العليا، وبالتالي بصرف النظر عن الحسابات الضيقة عند بعض القوى السياسية التي تبحث عن حسابات ضيقة لتغطية بعض الثغرات في المستقبل حتماً سينقلب السحر على الساحر ويكون الكل خاسر".وأوضح أن "الحكومة الحالية بوضع تصريف الأعمال لا تستطيع القيام بالواجبات القانونية والسير بخطة التعافي التي تحمل في طياتها عنوان النمو الاقتصادي للسير في خلاص البلد من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".وأكد أن "تشكيل الحكومة لا يصب في مصلحة فريق دون فريق آخر إنما يصب أولاً وآخراً في مصلحة كل اللبنانيين وكل الأفرقاء السياسيين، وبالتالي علينا أن لا نلتفت إلى الخارج والالتفاف فقط إلى الداخل".

https://sputnikarabic.ae/20220819/نائب-عن-تكتل-لبنان-القوي-المطروح-اليوم-تعديل-بسيط-على-شكل-الحكومة-الحالية-مع-الحفاظ-على-توازناتها-1066630388.html

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