https://sputnikarabic.ae/20220825/هجوم-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بسوريا-واشتعال-النيران-في-المنطقة-الخضراء-1066851795.html
هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا واشتعال النيران في المنطقة الخضراء
هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا واشتعال النيران في المنطقة الخضراء
تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي إلى قصف بطائرات مسيرة مما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الخضراء التي تتخذها... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T19:29+0000
2022-08-25T19:29+0000
2022-08-25T19:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء اليوم مما أدى إلى اشتعال النيران في المدنية السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل تلته أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.وردت القوات الأمريكية بهجمات بالطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر على عدد من المقرات العسكرية التابعة للقوات الرديفة للجيش العربي السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور.ويعد هذا الهجوم الخامس الذي تتعرض له القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي السوري إلى القصف خلال الشهر الجاري أغسطس/ آب.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا واشتعال النيران في المنطقة الخضراء
19:29 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي إلى قصف بطائرات مسيرة مما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الخضراء التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة لها في المنطقة.
وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء اليوم مما أدى إلى اشتعال النيران في المدنية السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل تلته أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.
وكانت القواعد الأمريكية في حقلي العمر النفطي وحقل الكونيكو للغاز الطبيعي قد تعرضت أمس الأربعاء، إلى هجمات أدت إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين حسب البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية.
وردت القوات الأمريكية بهجمات بالطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر على عدد من المقرات العسكرية التابعة للقوات الرديفة للجيش العربي السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور.
ويعد هذا الهجوم الخامس الذي تتعرض له القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي السوري إلى القصف خلال الشهر الجاري أغسطس/ آب.