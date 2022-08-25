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واشنطن في ردها على تعليق إيران حول الصفقة النووية تركز على الضمانات الاقتصادية
واشنطن في ردها على تعليق إيران حول الصفقة النووية تركز على الضمانات الاقتصادية
تركز الإدارة الأمريكية في جوابها المكتوب على تعليقات إيران حول مشروع اتفاق حول الصفقة النووية الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، على مسألة الضمانات الاقتصادية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T02:03+0000
2022-08-25T02:03+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى مصادر مطلعة، رفضت المصادر تفصيل رد الولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الوثيقة ركزت على موضوع الضمانات الاقتصادية، مضيفاً أن هذا الجواب قد لا يتوافق مع ما ارتقبه الجانب الإيراني.وقال أحد المصادر: "الآن يجب علينا أن نشاهد إذا ما اعتبرت طهران أن الجواب جيد إلى حد معقول أو ما قررت أن تصر على أكثر".هذا وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء، أن الولايات المتحدة أنهت دراسة رد إيران على اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الصفقة النووية من عام 2015 وأرسلت جواباً مكتوباً حوله لبروكسل.منا أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين.من جانبها، أعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
https://sputnikarabic.ae/20220824/ليست-القنبلة-فقط-ما-الذي-تخشاه-إسرائيل-في-الاتفاق-النووي-مع-إيران؟-1066820483.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن في ردها على تعليق إيران حول الصفقة النووية تركز على الضمانات الاقتصادية

02:03 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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تركز الإدارة الأمريكية في جوابها المكتوب على تعليقات إيران حول مشروع اتفاق حول الصفقة النووية الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، على مسألة الضمانات الاقتصادية.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى مصادر مطلعة، رفضت المصادر تفصيل رد الولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الوثيقة ركزت على موضوع الضمانات الاقتصادية، مضيفاً أن هذا الجواب قد لا يتوافق مع ما ارتقبه الجانب الإيراني.
وقال أحد المصادر: "الآن يجب علينا أن نشاهد إذا ما اعتبرت طهران أن الجواب جيد إلى حد معقول أو ما قررت أن تصر على أكثر".
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هذا وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء، أن الولايات المتحدة أنهت دراسة رد إيران على اقتراحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الصفقة النووية من عام 2015 وأرسلت جواباً مكتوباً حوله لبروكسل.
منا أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الوضع قبل أسبوعين.
من جانبها، أعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
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