https://sputnikarabic.ae/20220825/وزيرة-الخارجية-الألمانية-مخازن-الأسلحة-تنضب-1066848381.html
وزيرة الخارجية الألمانية: مخازن الأسلحة تنضب
وزيرة الخارجية الألمانية: مخازن الأسلحة تنضب
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أناليا بيربوك، في مقابلة مع قناة "زي دي أف" إن "قوات بلادها واجهت نقصا حادا في مخازن الأسلحة"، مشيرة إلى أن "آفاق دعم نظام كييف... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T16:41+0000
2022-08-25T16:41+0000
2022-08-25T16:56+0000
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وصرحت بأنّ "ألمانيا تسعى إلى دعم أوكرانيا بالسلاح، لكنها تعاني من شح في مخازنها"، موضحة أن "كييف كانت وما انفكّت في حاجة إلى الإمدادات، غير أن السلطات الألمانية من شأنها أن تخطّط لذلك على المدى المتوسط"، لافتة إلى أن "بلادها سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "إيريس – تي".في السياق ذاته، أقرت برلين إنشاء صندوق جديد بهدف تأييد الجيش الاتحادي بقيمة 100 مليار يورو، ناهيك عن تصريحات رسمية بمواصلة الصناعة العسكرية إنتاج مواد حربية من ضمن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لفترة لن تستغرق شهورا، وإنما سنوات.
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وزيرة الخارجية الألمانية: مخازن الأسلحة تنضب
16:41 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أناليا بيربوك، في مقابلة مع قناة "زي دي أف" إن "قوات بلادها واجهت نقصا حادا في مخازن الأسلحة"، مشيرة إلى أن "آفاق دعم نظام كييف عسكريا قد تكون على الهاوية".
وصرحت بأنّ "ألمانيا تسعى إلى دعم أوكرانيا بالسلاح، لكنها تعاني من شح في مخازنها"، موضحة أن "كييف كانت وما انفكّت في حاجة إلى الإمدادات، غير أن السلطات الألمانية من شأنها أن تخطّط لذلك على المدى المتوسط"، لافتة إلى أن "بلادها سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "إيريس – تي".
في السياق ذاته، أقرت برلين إنشاء صندوق جديد بهدف تأييد الجيش الاتحادي بقيمة 100 مليار يورو، ناهيك عن تصريحات رسمية بمواصلة الصناعة العسكرية إنتاج مواد حربية من ضمن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لفترة لن تستغرق شهورا، وإنما سنوات.