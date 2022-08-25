https://sputnikarabic.ae/20220825/وزير-الخارجية-المغربي-نرغب-في-فتح-صفحة-جديدة-وعلاقات-قائمة-على-الثقة-مع-ألمانيا-1066839099.html

وزير الخارجية المغربي: نرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة مع ألمانيا

وزير الخارجية المغربي: نرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة مع ألمانيا

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون مع ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T12:43+0000

2022-08-25T12:43+0000

2022-08-25T12:43+0000

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الرباط - سبوتنيك. وقال بوريطة: "اتفقنا على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير الاستثمار والتبادل التجاري، وتبادلنا وجهات النظر فيما يخص منطقة الساحل الأفريقي والشرق الأوسط وقضية الصحراء".وتابع: "نحيي دور ألمانيا للدفع بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ونرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون والعمل على المصالح المشتركة".وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها للمغرب أمس الأربعاء، وقالت في تصريحات لها إن مجال الطاقات المتجددة سيكون مجالا للتعاون بين البلدين، وتابعت: "ولكن سيتخطى الأمر ذلك، فإن إمكانية توفير مزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل البشري هائلة".وكانت الرباط استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور، لعدة شهور، وذلك بعد غضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالنزاع على إقليم الصحراء الغربية الذي تدعي المملكة المغربية السيادة عليه. وقالت الرباط إن ألمانيا تصرفت مرارا على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب. وفي المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن الاتهامات المغربية غير مفهومة.

https://sputnikarabic.ae/20220820/العاهل-المغربي-يحث-الدول-التي-تجمعها-علاقات-مع-المغرب-على-توضيح-موقفها-من-قضية-الصحراء-1066674086.html

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