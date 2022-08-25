https://sputnikarabic.ae/20220825/وزير-الخارجية-المغربي-نرغب-في-فتح-صفحة-جديدة-وعلاقات-قائمة-على-الثقة-مع-ألمانيا-1066839099.html
وزير الخارجية المغربي: نرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة مع ألمانيا
وزير الخارجية المغربي: نرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة مع ألمانيا
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون مع ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:43+0000
2022-08-25T12:43+0000
2022-08-25T12:43+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg
الرباط - سبوتنيك. وقال بوريطة: "اتفقنا على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير الاستثمار والتبادل التجاري، وتبادلنا وجهات النظر فيما يخص منطقة الساحل الأفريقي والشرق الأوسط وقضية الصحراء".وتابع: "نحيي دور ألمانيا للدفع بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ونرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون والعمل على المصالح المشتركة".وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها للمغرب أمس الأربعاء، وقالت في تصريحات لها إن مجال الطاقات المتجددة سيكون مجالا للتعاون بين البلدين، وتابعت: "ولكن سيتخطى الأمر ذلك، فإن إمكانية توفير مزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل البشري هائلة".وكانت الرباط استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور، لعدة شهور، وذلك بعد غضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالنزاع على إقليم الصحراء الغربية الذي تدعي المملكة المغربية السيادة عليه. وقالت الرباط إن ألمانيا تصرفت مرارا على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب. وفي المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن الاتهامات المغربية غير مفهومة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/العاهل-المغربي-يحث-الدول-التي-تجمعها-علاقات-مع-المغرب-على-توضيح-موقفها-من-قضية-الصحراء-1066674086.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047122010_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_90d1f50a4c57cee6217a4e8cac7dacd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الخارجية المغربي: نرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة مع ألمانيا
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون مع ألمانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك التي تزور بلاده هذه الأيام.
الرباط - سبوتنيك. وقال بوريطة: "اتفقنا على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير الاستثمار والتبادل التجاري، وتبادلنا وجهات النظر فيما يخص منطقة الساحل الأفريقي والشرق الأوسط وقضية الصحراء".
وتابع: "نحيي دور ألمانيا للدفع بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، ونرغب في فتح صفحة جديدة وعلاقات قائمة على الثقة والتعاون والعمل على المصالح المشتركة".
وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها للمغرب أمس الأربعاء، وقالت في تصريحات لها إن مجال الطاقات المتجددة سيكون مجالا للتعاون بين البلدين، وتابعت: "ولكن سيتخطى الأمر ذلك، فإن إمكانية توفير مزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل البشري هائلة".
وكانت الرباط استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور، لعدة شهور، وذلك بعد غضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالنزاع على إقليم الصحراء الغربية الذي تدعي المملكة المغربية السيادة عليه. وقالت الرباط إن ألمانيا تصرفت مرارا على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب. وفي المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن الاتهامات المغربية غير مفهومة.