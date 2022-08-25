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https://sputnikarabic.ae/20220825/وكالة-تركية-السائحون-الروس-احتلوا-المركز-الثاني-ضمن-قائمة-أكثر-القادمين-إلى-إسطنبول-لهذا-العام-1066822728.html
وكالة تركية: السائحون الروس يحتلون المركز الثاني ضمن قائمة أكثر القادمين إلى إسطنبول لهذا العام
وكالة تركية: السائحون الروس يحتلون المركز الثاني ضمن قائمة أكثر القادمين إلى إسطنبول لهذا العام
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن السائحين الروس احتلوا المركز الثاني في قائمة السياح القادمين إلى إسطنبول خلال الأشهر السبعة الماضية. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T06:11+0000
2022-08-25T06:32+0000
العالم
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وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن إدارة إسطنبول الإقليمية للثقافة والسياحة أنه "في شهر يوليو/تموز لهذا العام، استقبلت إسطنبول عددًا قياسيًا من السياح الأجانب على مدار السنوات العشر الماضية نحو مليون و800 ألف سائح".وأضافت الإدارة أن عدد السائحين الذين زاروا مدينة إسطنبول ارتفع بشكل مباشر في شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 56 في المئة ليصل إلى مليون و759 ألف سائح خلال العام الحالي".وقالت الإدارة إن مطار أتاتورك استقبل 1759 مسافرًا ومطار صبيحة كوكشن 458 ألفا ومطار إسطنبول مليون و270 ألف مسافر، حيث وصل أكبر عدد من السياح إلى إسطنبول من ألمانيا 142 ألفا وتلتها روسيا 133 ألف سائح والولايات المتحدة الأمريكية 97 ألفا وبعدها إيران والمملكة العربية السعودية".
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وكالة تركية: السائحون الروس يحتلون المركز الثاني ضمن قائمة أكثر القادمين إلى إسطنبول لهذا العام

06:11 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Burcu Okutanآيا صوفيا، اسطنبول، تركيا يوليو 2020
آيا صوفيا، اسطنبول، تركيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن السائحين الروس احتلوا المركز الثاني في قائمة السياح القادمين إلى إسطنبول خلال الأشهر السبعة الماضية.
وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن إدارة إسطنبول الإقليمية للثقافة والسياحة أنه "في شهر يوليو/تموز لهذا العام، استقبلت إسطنبول عددًا قياسيًا من السياح الأجانب على مدار السنوات العشر الماضية نحو مليون و800 ألف سائح".
وأضافت الإدارة أن عدد السائحين الذين زاروا مدينة إسطنبول ارتفع بشكل مباشر في شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 56 في المئة ليصل إلى مليون و759 ألف سائح خلال العام الحالي".
وقالت الإدارة إن مطار أتاتورك استقبل 1759 مسافرًا ومطار صبيحة كوكشن 458 ألفا ومطار إسطنبول مليون و270 ألف مسافر، حيث وصل أكبر عدد من السياح إلى إسطنبول من ألمانيا 142 ألفا وتلتها روسيا 133 ألف سائح والولايات المتحدة الأمريكية 97 ألفا وبعدها إيران والمملكة العربية السعودية".
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