https://sputnikarabic.ae/20220825/وكالة-وزير-الخارجية-الإيطالي-يصل-إلى-كييف-للقاء-زيلينسكي-1066827196.html
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى كييف للقاء زيلينسكي
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى كييف للقاء زيلينسكي
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإيطالي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس زيلينسكي. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T08:41+0000
2022-08-25T08:41+0000
2022-08-25T08:41+0000
العالم
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و ذكرت وكالة "أنباء نوفا" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وصل إلى كييف صباح الخميس.وأشارت الوكالة إلى أنه سيلتقي بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وكذلك بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.كما أكدت الوكالة أن وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة مدينة إيربن القريبة من مدينة كييف.وأشار تقرير إعلامي إلى سفر دبلوماسيين بريطانيين إلى عواصم عدد من الدول الأوروبية لإقناع نظرائهم بعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن لندن تخاف أن يقل الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.
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العالم
وكالة: وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى كييف للقاء زيلينسكي
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإيطالي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس زيلينسكي.
و ذكرت وكالة "أنباء نوفا"
نقلا عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وصل إلى كييف صباح الخميس.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيلتقي بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وكذلك بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
كما أكدت الوكالة أن وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة مدينة إيربن القريبة من مدينة كييف.
وأشار تقرير إعلامي إلى سفر دبلوماسيين بريطانيين إلى عواصم عدد من الدول الأوروبية لإقناع نظرائهم بعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"تلغراف" البريطانية، فإن لندن تخاف أن يقل الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.