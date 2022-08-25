https://sputnikarabic.ae/20220825/-العراق-بين-الدعوات-للحوار-والتلويح-بالعصيان-المدني-1066842132.html
العراق... بين الدعوات للحوار والتلويح بالعصيان المدني
العراق... بين الدعوات للحوار والتلويح بالعصيان المدني
تناقش الحلقة تطورات الأزمة السياسية في العراق والسيناريوهات المحتملة، على ضوء دعوة الرئاسات الأربع في العراق إلى منع التصعيد واستئناف الحوار الوطني. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:44+0000
2022-08-25T13:44+0000
2022-08-25T13:44+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. بين الدعوات للحوار والتلويح بالعصيان المدني
العراق.. بين الدعوات للحوار والتلويح بالعصيان المدني
لكن هذه الدعوة قوبلت من جانب "التيار الصدري" بالتحذير من احتمال اللجوء إلى "التصعيد الثوري والخطوات المفاجئة."وكان القضاء الأعلى في العراق قد نفى اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن حادثة اعتصام أنصار "التيار الصدري" أمام مقره في العاصمة بغداد، واستأنف عمله بعد انسحاب أنصار التيار.المستشار القانوني والمحلل السياسي، محمد الساعدي، رأى أن الفوضى السياسية في البلاد والأزمة الناشئة حاليًا لها امتدادات خارجية، تتصل من بين أمور أخرى، بتطورات الملف النووي الإيراني، ورغبة لاعبين إقليميين ودوليين بتحريك الورقة العراقية كل حسب مصالحه.وأوضح الساعدي، في مقابلة عبر "بانوراما" أن إدامة الأزمة قد تسبب في خروج الأوضاع عن السيطرة، وأن التسوية السياسية ما زالت غير متاحة.
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق... بين الدعوات للحوار والتلويح بالعصيان المدني
تابعنا عبر
تناقش الحلقة تطورات الأزمة السياسية في العراق والسيناريوهات المحتملة، على ضوء دعوة الرئاسات الأربع في العراق إلى منع التصعيد واستئناف الحوار الوطني.
لكن هذه الدعوة قوبلت من جانب "التيار الصدري" بالتحذير من احتمال اللجوء إلى "التصعيد الثوري والخطوات المفاجئة."
وكان القضاء الأعلى في العراق قد نفى اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن حادثة اعتصام أنصار "التيار الصدري" أمام مقره في العاصمة بغداد، واستأنف عمله بعد انسحاب أنصار التيار.
المستشار القانوني والمحلل السياسي، محمد الساعدي، رأى أن الفوضى السياسية في البلاد والأزمة الناشئة حاليًا لها امتدادات خارجية، تتصل من بين أمور أخرى، بتطورات الملف النووي الإيراني، ورغبة لاعبين إقليميين ودوليين بتحريك الورقة العراقية كل حسب مصالحه.
وأوضح الساعدي، في مقابلة عبر "بانوراما" أن إدامة الأزمة قد تسبب في خروج الأوضاع عن السيطرة، وأن التسوية السياسية ما زالت غير متاحة.