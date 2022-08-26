https://sputnikarabic.ae/20220826/أسعار-الكهرباء-في-فرنسا-تتجاوز-1000-يورو-لأول-مرة-1066870817.html
أسعار الكهرباء في فرنسا تتجاوز 1000 يورو لأول مرة
أسعار الكهرباء في فرنسا تتجاوز 1000 يورو لأول مرة
ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:29+0000
2022-08-26T12:29+0000
2022-08-26T12:29+0000
العالم
اقتصاد
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وشهدت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي."تحطيم أسعار" على أساس يوميوبحسب "بلومبرغ"، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي تقريبا، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.خطوات "جذرية".. منع إضاءة الأبنيةوبدأت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات وخطوات "جذرية" للحد من استخدام الطاقة مثل حظر الإضاءة الخارجية للمباني في ألمانيا وخفض درجات حرارة التدفئة الداخلية.ونوهت "بلومبرغ" إلى أنه من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة سقف التكاليف.ارتفع تكلفة عقد الكهرباء الفرنسي للعام المقبل بنسبة 13٪ إلى 1022 يورو للساعة في بورصة الطاقة الأوروبية، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المكافئ الألماني أيضًا إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 829 يورو للساعة.وارتفعت الأسعار أيضا مع إعلان شركة الكهرباء الفرنسية عن عودة عدد من محطاتها النووية إلى العمل في وقت متأخر عما كان متوقعا. حيث ستكون هذه الوحدات مصدرا رئيسيا للطاقة لهذا الشتاء في ظل ندرة الغاز الطبيعي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220826/عمدة-لندن-على-تويتر-بلادنا-تواجه-كارثة-وطنية-بسبب-زيادة-أسعار-الطاقة-1066869881.html
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العالم, اقتصاد
أسعار الكهرباء في فرنسا تتجاوز 1000 يورو لأول مرة
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ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا، اليوم الجمعة، لأكثر من ألف يورو (ألف دولار)، ليسجل أحدث رقم قياسي في مسيرة قطاع الكهرباء في البلاد، حيث تم رفع عقود الطاقة للعام المقبل بنسبة 13%، لتصل أسعار الكهرباء إلى 1022 يورو للعام 2023.
وشهدت فرنسا ارتفاعات مطردة في أسعار الكهرباء حيث تضاعف سعرها أكثر من 10 مرات من العام الماضي.
"تحطيم أسعار" على أساس يومي
وبحسب "بلومبرغ"
، فإن أسعار الطاقة في فرنسا تحطم الأرقام القياسية على أساس يومي تقريبا، بسبب نقص الواردات الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة غير المسبوقة في تكاليف الطاقة تؤدي إلى زيادة التضخم وتهديد الموارد المالية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا.
خطوات "جذرية".. منع إضاءة الأبنية
وبدأت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات وخطوات "جذرية" للحد من استخدام الطاقة مثل حظر الإضاءة الخارجية للمباني في ألمانيا وخفض درجات حرارة التدفئة الداخلية.
ونوهت "بلومبرغ" إلى أنه من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا
بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة سقف التكاليف.
"قد يجبر ارتفاع الأسعار الكثيرين من المواطنين البريطانيين على الحد من استخدام الطاقة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفتها لهذا الشتاء".
ارتفع تكلفة عقد الكهرباء الفرنسي للعام المقبل بنسبة 13٪ إلى 1022 يورو للساعة في بورصة الطاقة الأوروبية، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المكافئ الألماني أيضًا إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 829 يورو للساعة.
وارتفعت الأسعار أيضا مع إعلان شركة الكهرباء الفرنسية عن عودة عدد من محطاتها النووية إلى العمل في وقت متأخر عما كان متوقعا. حيث ستكون هذه الوحدات مصدرا رئيسيا للطاقة لهذا الشتاء في ظل ندرة الغاز الطبيعي في البلاد.