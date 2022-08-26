https://sputnikarabic.ae/20220826/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-من-قصف-عاصمة-تيغراي-جوا-وتدعو-إلى-تجنب-التصعيد-والانتقال-للمحادثات-فورا-1066883933.html
أمريكا تعرب عن قلقها من قصف عاصمة تيغراي جوا وتدعو إلى تجنب التصعيد والانتقال للمحادثات فورا
أمريكا تعرب عن قلقها من قصف عاصمة تيغراي جوا وتدعو إلى تجنب التصعيد والانتقال للمحادثات فورا
أعربت أمريكا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة جوية في ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، من جانب قوات الحكومة الإثيوبية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T18:05+0000
2022-08-26T18:05+0000
2022-08-26T18:05+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت إنها "تحث جميع الجهات المسلحة على تجنب التصعيد والانتقال إلى المحادثات على الفور"، وفقا لبيان شاركته السفارة الأمريكية في أديس أبابا عبر موقعها على "تويتر".وكانت الحكومة الإثيوبية نفت، اليوم الجمعة، استهداف مناطق مدنية خلال قصفها لعاصمة إقليم تيغراي، في وقت أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، مقتل 4 مدنيين إثر القصف.وأفاد مكتب الاعلام التابع للحكومة الإثيوبية وكالة فرانس برس بأن "سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية"، مؤكدا أن "متمردي تيغراي وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين".وفي وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت لوكالة "فرانس برس"، إن "طائرة ألقت قرابة الظهر... قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين".وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.
https://sputnikarabic.ae/20220825/إثيوبيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-محادثات-السلام-غير-المشروطة-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-1066831376.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعرب عن قلقها من قصف عاصمة تيغراي جوا وتدعو إلى تجنب التصعيد والانتقال للمحادثات فورا
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أعربت أمريكا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة جوية في ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، من جانب قوات الحكومة الإثيوبية.
وقالت إنها "تحث جميع الجهات المسلحة على تجنب التصعيد والانتقال إلى المحادثات على الفور"، وفقا لبيان شاركته السفارة الأمريكية في أديس أبابا عبر موقعها على "تويتر".
وكانت الحكومة الإثيوبية نفت، اليوم الجمعة، استهداف مناطق مدنية خلال قصفها لعاصمة إقليم تيغراي، في وقت أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، مقتل 4 مدنيين إثر القصف.
وأفاد مكتب الاعلام التابع للحكومة الإثيوبية وكالة فرانس برس
بأن "سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية"، مؤكدا أن "متمردي تيغراي وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين".
وفي وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق باسم متمرّدي تيغراي
كينديا غيبريهيوت لوكالة "فرانس برس"، إن "طائرة ألقت قرابة الظهر... قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين".
وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.