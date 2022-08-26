https://sputnikarabic.ae/20220826/أنغولا-الرئيس-المنتهية-ولايته-لورينسو-يتصدر-الانتخابات-بعد-فرز-86-من-الأصوات-1066879423.html

أنغولا.. الرئيس المنتهية ولايته لورينسو يتصدر الانتخابات بعد فرز 86% من الأصوات

أنغولا.. الرئيس المنتهية ولايته لورينسو يتصدر الانتخابات بعد فرز 86% من الأصوات

كشفت النتائج الجزئية للانتخابات في أنغولا فوز الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو (68 عاما) بنسبة 52.08%، وذلك بعد فرز ما يزيد عن 86% من إجمالي الأصوات. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T15:36+0000

2022-08-26T15:36+0000

2022-08-26T15:36+0000

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وشهدت الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا أكثر منافسة محتدمة في تاريخ البلاد، التي يقودها حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" (MPLA) منذ 1975، وفق وكالة "فرانس برس".وحصل حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "الحركة من أجل استقلال أنغولا التام" (UNITA) على نسبة 42.98% من الأصوات حتى الآن، مسجلا رقما تاريخيا.وليس هناك انتخابات رئاسية في أنغولا، لكن ينص الدستور على تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للبلاد.ورغم الفوز شبه المرجح للورينسو، فلم تعد "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" تحظى بشعبية كما في السابق، في بلد غني بالموارد الطبيعية لكنه غارق في صعوبات اقتصادية خطيرة.ولدى أنغولا 9 مليارات برميل من احتياطي النفط الخام و11 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.ومع ذلك، فإن معدل الفقر في أنغولا يقدر بنسبة 40%، وأكثر من نصف القوى العاملة في أنغولا عاطلة عن العمل، وفق موقع "كوارتز" الإخباري.إلى جانب آثار الحرب المدمرة التي انتهت قبل عقدين من الزمن، أدى الاستيلاء على الدولة والسرقة على نطاق واسع - لا سيما من قبل إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس التي كانت أغنى امرأة في أفريقيا لفترة من الوقت - إلى تعميق الفقر في أنغولا وعدم المساواة.ومرت الانتخابات التي جرت في أنغولا أمس الأول (الأربعاء)، دون الإبلاغ عن أي حوادث.ولم تعلن لجنة الانتخابات عن نسبة المشاركة في الانتخابات، لكن بعض مراكز الاقتراع كانت خالية تماما، وقد أغلقت قبل انتهاء الاقتراع، وفق ما أفاد صحفيو وكالة الأنباء الفرنسية.

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