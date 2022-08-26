https://sputnikarabic.ae/20220826/أهم-أحداث-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1066881013.html
أهم أحداث العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أهم أحداث العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
اضطرت روسيا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا في مهمة تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من قوات نظام الحكم في كييف والتي تواصل اعتداءاتها على الناس واضطهادهم في تلك... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T16:50+0000
2022-08-26T16:50+0000
2022-08-26T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064944397_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_11ce6f7364127ea22618845ba903cca0.jpg
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، حيث يمكن تقسيم مراحل هذه العملية منذ بدئها إلى مرحلتين أسايتين.المرحلة الأولىاختصت المرحلة الأولى من العملية الروسية بتوجيه ضربات صاروخية لمنشآت عسكرية محددة في أراضي أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الضربات الصاروخية الروسية لم تستهدف قوات الجيش الأوكراني في هذه المرحلة لتفادي وقوع الخسائر البشرية حسب توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ناشد العسكريين الأوكرانيين إلقاء السلاح وعدم خوض معارك القتال. إلا أن قادتهم أصروا على وجوب القتال، وهو ما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى.وفي الوقت نفسه بدأت ثلاث مجموعات من القوات الروسية العملية البرية، فحققت تقدما كبيرا.من الجدير ذكره أن إحدى وحدات القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مطار عسكري في بلدة غوستوميل التي تبعد عن العاصمة كييف بـ25 كيلومترا، خلال عملية إنزال جوي خاطفة.واستخدمت القوات الأوكرانية والمجموعات المتطرفة المتعاونه معها، في هذه المرحلة المدنيين كدروع بشرية بهدف محاوله الحد من تقدم القوات الروسية، كما دعمت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" نظام كييف بالأسلحة مضادة للدبابات والطائرات وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات الاستخباراتية، حيث أشرف مبعوثو الحلف على أعمال القيادة العسكرية الأوكرانية.وبالتزامن مع تقدم القوات الروسية في العمق، عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية مفاوضات بهدف إيجاد حل للأزمة.وإزاء كل ذلك قررت القيادة الروسية وبمابدرة حسن نية، سحب القوات من منطقة كييف، لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات التي دخلت لاحقا حالة ركود، كما انسحبت القوات من شمال أوكرانيا وشمال شرقها وركزت القوات الروسية على تحرير منطقة دونباس، في أبريل/نيسان، لبدأت المرحلة الثانية من العملية الروسية.المرحلة الثانيةوكانت القوات الروسية قد فرضت سيطرتها على ساحل بحر آزوف، ووصلت إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر عند مشارف مدينة نيكولايف.ثم واصلت قوات التحالف المتكون من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية تقدمها باتجاه حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتؤدي الخسائر الكبيرة إلى انهيار معنويات العسكريين الأوكرانيين، فيرفضون تنفيذ أوامر قادتهم في أحيان كثيرة. ولا يوجد من يرغب في الالتحاق بالجيش الأوكراني. ويسعى الكثيرون إلى مغادرة أوكرانيا هربا من التجنيد. وأمام ذلك تلجأ كييف إلى استخدام أسلحة محظورة ولا تتوانى عن توجيه ضربات إلى منشآت نووية خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.ومن جانبهم يبذل رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون جهدا كبيرا لمنع هزيمة القوات الأوكرانية، فيزودونها بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة، ويستضيفون عسكريين أوكرانيين في بلدانهم لكي يتلقوا التدريبات.النتائجومن جهة أخرى، يحاول النظام الأوكراني جر المزيد من المشاركين إلى النزاع.المستقبلبالنسبة لمستقبل الصراع العالمي الذي ترتسم ملامحه في أوكرانيا؛ تجدر الإشارة إلى أنه بينما تكون إمكانيات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو لمواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا محدودة، تملك الولايات المتحدة الأمريكية موارد غير محدودة لمواصلة إمداد قوات النظام الأوكراني بالأسلحة. هذا مع العلم أن السلطات الأمريكية ترى أن لها مصلحة في تأجيج النزاع الأوكراني بعدما عملت على التمهيد لتفجير الأزمة في أوكرانيا، فأجبرت روسيا على القيام بردّ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064944397_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_1c0713bcf5dae48ebe4e8c8add5eefa2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أهم أحداث العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
تابعنا عبر
اضطرت روسيا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا في مهمة تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من قوات نظام الحكم في كييف والتي تواصل اعتداءاتها على الناس واضطهادهم في تلك المناطق منذ عام 2014.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، حيث يمكن تقسيم مراحل هذه العملية منذ بدئها إلى مرحلتين أسايتين.
المرحلة الأولى
اختصت المرحلة الأولى من العملية الروسية بتوجيه ضربات صاروخية لمنشآت عسكرية محددة في أراضي أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الضربات الصاروخية الروسية لم تستهدف قوات الجيش الأوكراني في هذه المرحلة لتفادي وقوع الخسائر البشرية حسب توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ناشد العسكريين الأوكرانيين إلقاء السلاح وعدم خوض معارك القتال. إلا أن قادتهم أصروا على وجوب القتال، وهو ما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى.
وفي الوقت نفسه بدأت ثلاث مجموعات من القوات الروسية العملية البرية، فحققت تقدما كبيرا.
من الجدير ذكره أن إحدى وحدات القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مطار عسكري في بلدة غوستوميل التي تبعد عن العاصمة كييف بـ25 كيلومترا، خلال عملية إنزال جوي خاطفة.
وتمكنت القوات الروسية من تطويق عدد من المدن المهمة الأوكرانية.. تشيرنيغوف وسومي وماريوبول وخيرسون وميليتوبول.
واستخدمت القوات الأوكرانية والمجموعات المتطرفة المتعاونه معها، في هذه المرحلة المدنيين كدروع بشرية بهدف محاوله الحد من تقدم القوات الروسية، كما دعمت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" نظام كييف بالأسلحة مضادة للدبابات والطائرات وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات الاستخباراتية، حيث أشرف مبعوثو الحلف على أعمال القيادة العسكرية الأوكرانية.
وبالتزامن مع تقدم القوات الروسية في العمق، عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية مفاوضات بهدف إيجاد حل للأزمة.
وإزاء كل ذلك قررت القيادة الروسية وبمابدرة حسن نية، سحب القوات من منطقة كييف
، لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات التي دخلت لاحقا حالة ركود
، كما انسحبت القوات من شمال أوكرانيا وشمال شرقها وركزت القوات الروسية على تحرير منطقة دونباس، في أبريل/نيسان، لبدأت المرحلة الثانية من العملية الروسية.
المرحلة الثانية
وكانت القوات الروسية قد فرضت سيطرتها على ساحل بحر آزوف، ووصلت إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر عند مشارف مدينة نيكولايف.
ومن أجل مواصلة عملية تحرير دونباس تطلب الأمر تطهير مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف من المجموعات المسلحة التي اتخذت من النازية الأوكرانية نهجا لها، حيث استمر هؤلاء في تدمير المدينة. وكانت النتيجة أنه تم تدمير 40 في المائة من مباني المدينة. وتم تحرير مدينة ماريوبول الذي يبلغ مجموع السكان فيها حوالي 500 ألف شخص، تحريرا كاملا في 20 مايو/أيار.
ثم واصلت قوات التحالف المتكون من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية تقدمها باتجاه حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وواجه محررو دونباس مهمة صعبة، إذ يجب عليهم أن يطردوا القوات الأوكرانية من مواقع قضت قوات النظام الأوكراني سنوات طويلة في تحصينها. وتمكن محررو دونباس من تحقيق هذه المهمة بالاستعانة بالمدفعية التي أوقعت خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية بينما تجنبت القوات الروسية وقوع خسائر في صفوفها. وسمح هذا التكتيك بتحرير بلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الواحدة تلو الأخرى. ويواصل محررو دونباس تقدمهم باتجاه خط مواقع القوات الأوكرانية كراماتورسك – سلافيانسك بعد أن طردوا قوات النظام الأوكراني من جميع أراضي جمهورية لوغانسك.
وتؤدي الخسائر الكبيرة إلى انهيار معنويات العسكريين الأوكرانيين، فيرفضون تنفيذ أوامر قادتهم في أحيان كثيرة. ولا يوجد من يرغب في الالتحاق بالجيش الأوكراني. ويسعى الكثيرون إلى مغادرة أوكرانيا هربا من التجنيد. وأمام ذلك تلجأ كييف إلى استخدام أسلحة محظورة ولا تتوانى عن توجيه ضربات إلى منشآت نووية خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.
ومن جانبهم يبذل رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون جهدا كبيرا لمنع هزيمة القوات الأوكرانية، فيزودونها بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة، ويستضيفون عسكريين أوكرانيين في بلدانهم لكي يتلقوا التدريبات.
النتائج
يلوح في الأفق ما ينذر بتصاعد النزاع، إذ لا يمكن أن تكتفي روسيا بأنصاف الحلول حول قضية نزع أسلحة النظام الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية، فتضطر إلى تعزيز القوات التي تنفذ العملية الخاصة حتى تتمكن من مواصلة تقدمها وسط المخاطر الناتجة عن امتداد جبهة القتال.
ومن جهة أخرى، يحاول النظام الأوكراني جر المزيد من المشاركين إلى النزاع.
المستقبل
بالنسبة لمستقبل الصراع العالمي الذي ترتسم ملامحه في أوكرانيا؛ تجدر الإشارة إلى أنه بينما تكون إمكانيات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو لمواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا محدودة، تملك الولايات المتحدة الأمريكية موارد غير محدودة لمواصلة إمداد قوات النظام الأوكراني بالأسلحة. هذا مع العلم أن السلطات الأمريكية ترى أن لها مصلحة في تأجيج النزاع الأوكراني بعدما عملت على التمهيد لتفجير الأزمة في أوكرانيا، فأجبرت روسيا على القيام بردّ.