https://sputnikarabic.ae/20220826/أهم-أحداث-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1066881013.html

أهم أحداث العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

أهم أحداث العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

اضطرت روسيا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا في مهمة تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من قوات نظام الحكم في كييف والتي تواصل اعتداءاتها على الناس واضطهادهم في تلك... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T16:50+0000

2022-08-26T16:50+0000

2022-08-26T16:50+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، حيث يمكن تقسيم مراحل هذه العملية منذ بدئها إلى مرحلتين أسايتين.المرحلة الأولىاختصت المرحلة الأولى من العملية الروسية بتوجيه ضربات صاروخية لمنشآت عسكرية محددة في أراضي أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الضربات الصاروخية الروسية لم تستهدف قوات الجيش الأوكراني في هذه المرحلة لتفادي وقوع الخسائر البشرية حسب توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ناشد العسكريين الأوكرانيين إلقاء السلاح وعدم خوض معارك القتال. إلا أن قادتهم أصروا على وجوب القتال، وهو ما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى.وفي الوقت نفسه بدأت ثلاث مجموعات من القوات الروسية العملية البرية، فحققت تقدما كبيرا.من الجدير ذكره أن إحدى وحدات القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مطار عسكري في بلدة غوستوميل التي تبعد عن العاصمة كييف بـ25 كيلومترا، خلال عملية إنزال جوي خاطفة.واستخدمت القوات الأوكرانية والمجموعات المتطرفة المتعاونه معها، في هذه المرحلة المدنيين كدروع بشرية بهدف محاوله الحد من تقدم القوات الروسية، كما دعمت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" نظام كييف بالأسلحة مضادة للدبابات والطائرات وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات الاستخباراتية، حيث أشرف مبعوثو الحلف على أعمال القيادة العسكرية الأوكرانية.وبالتزامن مع تقدم القوات الروسية في العمق، عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية مفاوضات بهدف إيجاد حل للأزمة.وإزاء كل ذلك قررت القيادة الروسية وبمابدرة حسن نية، سحب القوات من منطقة كييف، لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات التي دخلت لاحقا حالة ركود، كما انسحبت القوات من شمال أوكرانيا وشمال شرقها وركزت القوات الروسية على تحرير منطقة دونباس، في أبريل/نيسان، لبدأت المرحلة الثانية من العملية الروسية.المرحلة الثانيةوكانت القوات الروسية قد فرضت سيطرتها على ساحل بحر آزوف، ووصلت إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر عند مشارف مدينة نيكولايف.ثم واصلت قوات التحالف المتكون من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية تقدمها باتجاه حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتؤدي الخسائر الكبيرة إلى انهيار معنويات العسكريين الأوكرانيين، فيرفضون تنفيذ أوامر قادتهم في أحيان كثيرة. ولا يوجد من يرغب في الالتحاق بالجيش الأوكراني. ويسعى الكثيرون إلى مغادرة أوكرانيا هربا من التجنيد. وأمام ذلك تلجأ كييف إلى استخدام أسلحة محظورة ولا تتوانى عن توجيه ضربات إلى منشآت نووية خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.ومن جانبهم يبذل رعاة نظام الحكم الأوكراني الغربيون جهدا كبيرا لمنع هزيمة القوات الأوكرانية، فيزودونها بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة، ويستضيفون عسكريين أوكرانيين في بلدانهم لكي يتلقوا التدريبات.النتائجومن جهة أخرى، يحاول النظام الأوكراني جر المزيد من المشاركين إلى النزاع.المستقبلبالنسبة لمستقبل الصراع العالمي الذي ترتسم ملامحه في أوكرانيا؛ تجدر الإشارة إلى أنه بينما تكون إمكانيات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو لمواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا محدودة، تملك الولايات المتحدة الأمريكية موارد غير محدودة لمواصلة إمداد قوات النظام الأوكراني بالأسلحة. هذا مع العلم أن السلطات الأمريكية ترى أن لها مصلحة في تأجيج النزاع الأوكراني بعدما عملت على التمهيد لتفجير الأزمة في أوكرانيا، فأجبرت روسيا على القيام بردّ.

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