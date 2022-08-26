https://sputnikarabic.ae/20220826/أوغندا-وفاة-ما-لا-يقل-عن-17-شخصا-بسبب-شرب-خمور-مغشوشة-1066884684.html

أوغندا... وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا بسبب شرب خمور مغشوشة

أوغندا... وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا بسبب شرب خمور مغشوشة

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم ونُقل عدد آخر إلى المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية سامة من "كشك" (حانة) على جانب الطريق فى شمال أوغندا، حسبما ذكر مسؤول كبير،... 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T18:36+0000

2022-08-26T18:36+0000

2022-08-26T18:36+0000

أوغندا

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وقال رئيس المكتب الوطني الأوغندي للمعايير، ديفيد ليفينغستون إيبيرو، إن الضحايا في مدينة أروا تناولوا مشروبا محليا اسمه "City 5" يحتوي على الميثانول - وهو شكل سام من الكحول يستخدم أحيانا كمضاد للتجمد.وتوفي الضحايا، وجميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، إما في المنزل أو في المستشفيات، وفق صحيفة "ديلي ميل".وقال إيبيرو: "العينة التي اختارتها قوة الشرطة الأوغندية من الكشك حيث تباع المنتجات تبين أنها مغشوشة بمستويات مفرطة من الميثانول".وأضاف: "من المحتمل أن الجناة استخدموا الميثانول بشكل متعمد وغير قانوني كبديل أرخص لزيادة فاعلية المشروب بدلا من الإيثانول الذي يشيع استخدامه في صنع المشروبات الكحولية".وقالت جوزفين أنجوسيا، المتحدثة باسم الشرطة في منطقة غرب النيل، إنه تم إغلاق الحانة والمصنع الذي صنع فيه الكحول.وأضافت أن المصنع لم يكن معتمدا من قبل المكتب الوطني الأوغندي للمعايير.ويموت الكثير من الناس كل عام في أوغندا بعد تناول المشروبات الكحولية السامة المصنوعة في مصانع تقطير غير قانونية، لكن الوفيات عادة لا يتم الإبلاغ عنها.في يونيو/حزيران 2017، توفي 11 شخصا في بلدة نانسانا بعد تناول مشروب الجن السام.

https://sputnikarabic.ae/20210530/مصرع-22-شخصا-إثر-تناول-خمور-مغشوشة-بولاية-أوتار-براديش-الهندية-1049107102.html

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