https://sputnikarabic.ae/20220826/أولمرت-يكشف-عن-خطر-أكبر-من-النووي-الإيراني-على-إسرائيل-1066864751.html

أولمرت يكشف عن خطر أكبر من النووي الإيراني على إسرائيل

أولمرت يكشف عن خطر أكبر من النووي الإيراني على إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، عن خطر أكبر من النووي الإيراني على إسرائيل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T10:45+0000

2022-08-26T10:45+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري حريديم 10، صباح اليوم الجمعة، عن أولمرت أن وصول رئيس حزب "الليكود" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، إلى الحكم في إسرائيل هو "الخطر الاستراتيجي الأكبر الذي يهدد بلاده أكثر من النووي الإيراني.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن احتمال وصول نتنياهو وإيتمار بن غفير إلى الحكم في تل أبيب هو الخطر الاستراتيجي الأكبر الذي يهدد إسرائيل أكثر من النووي الإيراني، مطالبا القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالتركيز على هذا الخطر، بدعوى أنه يهدد بلاده أكثر من أي شيء آخر.ويشار إلى أن صحيفة "معاريف" العبرية قد أجرت لقاء مع أولمرت، في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوضح من خلاله أن بلاده لن تهاجم إيران، بدعوى أن كل الاستعدادات والمناورات والتدريبات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بدعوى التأهب لضرب إيران، الهدف منها هو إخافة الإدارة الأمريكية فحسب، دون مهاجمة إيران نفسها.ونقلت الصحيفة على لسان أولمرت، أن هناك قناعة مؤداها أن تخصيص ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي بهدف شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا فائدة منه، كونه سيؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات على حساب المصالح الأمنية والحياة الاجتماعية داخل بلاده.ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن سلفه نفتالي بينيت يتبنى سياسة بنيامين نتنياهو نفسها، بزعم أنها سياسة تبرز مظاهر خوف وقلق بلاده عبر المواقف التي يتبناها من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجما هذه السياسة، حيث حذّر من كونها ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.وطالب إيهود أولمرت باتباع نهج وسياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس، بدعوى أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-الموساد-الاتفاق-النووي-مع-إيران-كارثة-استراتيجية-1066859279.html

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