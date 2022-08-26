https://sputnikarabic.ae/20220826/إبراهيم-رئيسي-العدو-لا-يريد-رؤية-تقدمنا-وتطورنا-1066875874.html
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن العدو لا يريد أن يكون لدى الشبان الإيرانيين أولمبياد ويحصلوا على ميدالية أولمبية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:56+0000
2022-08-26T13:56+0000
2022-08-26T13:56+0000
إيران
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وعزا إبراهيم رئيسي هذا الأمر لأن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج ونشاط الشركات المعرفية الإيرانية وتدشين وحدات لتوفير فرص العمل.وأكدت وكالة "فارس"، ظهر اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الإيراني، جاءت خلال كلمة له أمام جمع من الشبان الحاصلين على ميداليات في الأولمبيادات العلمية داخل إيران وخارجها ووسط عوائلهم ومعلميهم، معرب عن ارتياحه للقاء هؤلاء الشبان الذين يحملون راية "إيران الإسلامية خفاقة في مختلف المجالات".واستطرد الرئيس إبراهيم رئيسي:وشدد الرئيس الإيراني على أنه من واجب حكومة بلاده الوقوف ضد هذا الأمر بجدية، والعمل على زرع اليأس في "نفوس الأعداء وإجباره على التراجع، داعيا هؤلاء الشبان إلى تحمل الظروف الصعبة التي يواجهونها في ساحة المسابقات والوقوف بوجه كل من لا يريد التقدم والتطور لإيران.
https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيسي-من-يسير-على-الطريق-الصحيح-يصبح-مثل-قاسم-سليماني-1066751290.html
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إيران, أخبار العالم الآن
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن العدو لا يريد أن يكون لدى الشبان الإيرانيين أولمبياد ويحصلوا على ميدالية أولمبية.
وعزا إبراهيم رئيسي هذا الأمر لأن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج ونشاط الشركات المعرفية
الإيرانية وتدشين وحدات لتوفير فرص العمل.
وأكدت وكالة
"فارس"، ظهر اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الإيراني، جاءت خلال كلمة له أمام جمع من الشبان الحاصلين على ميداليات في الأولمبيادات العلمية داخل إيران وخارجها ووسط عوائلهم ومعلميهم، معرب عن ارتياحه للقاء هؤلاء الشبان الذين يحملون راية "إيران الإسلامية خفاقة في مختلف المجالات".
واستطرد الرئيس إبراهيم رئيسي
:
إن العدو الذي حاول في الماضي نهب خزائن ومناجم الدول، يحاول اليوم ومن خلال الحرب المعرفية والإلكترونية والسيبرانية والبرمجيات، سرقة العقول والنخب من الدول الأخرى.
وشدد الرئيس الإيراني على أنه من واجب حكومة بلاده الوقوف ضد هذا الأمر بجدية، والعمل على زرع اليأس في "نفوس الأعداء وإجباره على التراجع، داعيا هؤلاء الشبان إلى تحمل الظروف الصعبة التي يواجهونها في ساحة المسابقات والوقوف بوجه كل من لا يريد التقدم والتطور لإيران.