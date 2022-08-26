عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/إبراهيم-رئيسي-العدو-لا-يريد-رؤية-تقدمنا-وتطورنا-1066875874.html
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن العدو لا يريد أن يكون لدى الشبان الإيرانيين أولمبياد ويحصلوا على ميدالية أولمبية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:56+0000
2022-08-26T13:56+0000
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ecb9fa16a196ac01637ef0a641242401.jpg
وعزا إبراهيم رئيسي هذا الأمر لأن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج ونشاط الشركات المعرفية الإيرانية وتدشين وحدات لتوفير فرص العمل.وأكدت وكالة "فارس"، ظهر اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الإيراني، جاءت خلال كلمة له أمام جمع من الشبان الحاصلين على ميداليات في الأولمبيادات العلمية داخل إيران وخارجها ووسط عوائلهم ومعلميهم، معرب عن ارتياحه للقاء هؤلاء الشبان الذين يحملون راية "إيران الإسلامية خفاقة في مختلف المجالات".واستطرد الرئيس إبراهيم رئيسي:وشدد الرئيس الإيراني على أنه من واجب حكومة بلاده الوقوف ضد هذا الأمر بجدية، والعمل على زرع اليأس في "نفوس الأعداء وإجباره على التراجع، داعيا هؤلاء الشبان إلى تحمل الظروف الصعبة التي يواجهونها في ساحة المسابقات والوقوف بوجه كل من لا يريد التقدم والتطور لإيران.
https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيسي-من-يسير-على-الطريق-الصحيح-يصبح-مثل-قاسم-سليماني-1066751290.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a599a3125bc1a179a424a0d59537a635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا

13:56 GMT 26.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن العدو لا يريد أن يكون لدى الشبان الإيرانيين أولمبياد ويحصلوا على ميدالية أولمبية.
وعزا إبراهيم رئيسي هذا الأمر لأن ذلك سيساهم في زيادة الإنتاج ونشاط الشركات المعرفية الإيرانية وتدشين وحدات لتوفير فرص العمل.
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
رئيسي: من يسير على الطريق الصحيح يصبح مثل قاسم سليماني
23 أغسطس, 08:50 GMT
وأكدت وكالة "فارس"، ظهر اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الإيراني، جاءت خلال كلمة له أمام جمع من الشبان الحاصلين على ميداليات في الأولمبيادات العلمية داخل إيران وخارجها ووسط عوائلهم ومعلميهم، معرب عن ارتياحه للقاء هؤلاء الشبان الذين يحملون راية "إيران الإسلامية خفاقة في مختلف المجالات".
واستطرد الرئيس إبراهيم رئيسي:
إن العدو الذي حاول في الماضي نهب خزائن ومناجم الدول، يحاول اليوم ومن خلال الحرب المعرفية والإلكترونية والسيبرانية والبرمجيات، سرقة العقول والنخب من الدول الأخرى.
وشدد الرئيس الإيراني على أنه من واجب حكومة بلاده الوقوف ضد هذا الأمر بجدية، والعمل على زرع اليأس في "نفوس الأعداء وإجباره على التراجع، داعيا هؤلاء الشبان إلى تحمل الظروف الصعبة التي يواجهونها في ساحة المسابقات والوقوف بوجه كل من لا يريد التقدم والتطور لإيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала