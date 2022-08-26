https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-نقصف-مواقع-عسكرية-فقط-وجبهة-تيغراي-تضع-أكياس-جثث-زائفة-في-مناطق-مدنية-1066881580.html
إثيوبيا: نقصف مواقع عسكرية فقط وجبهة تيغراي تضع أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية
إثيوبيا: نقصف مواقع عسكرية فقط وجبهة تيغراي تضع أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية
نفت الحكومة الإثيوبية اليوم (الجمعة) استهداف مناطق مدنية خلال قصفها لميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، في وقت أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، مقتل 4 مدنيين... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T16:38+0000
2022-08-26T16:38+0000
2022-08-26T16:38+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066812351_0:261:2501:1667_1920x0_80_0_0_834fe927ecfa6f9a5e489b844c631ddf.jpg
وأفاد مكتب الاعلام التابع للحكومة الإثيوبية وكالة فرانس برس أن "سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية" مؤكدا أن "متمردي تيغراي وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين".واستقبل مستشفى أيدير في ميكيلي "13 مصابا بينهم أربعة توفوا قبل وصولهم. وبين القتلى طفلان".وفي وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت لوكالة فرانس برس إن "طائرة ألقت قرابة الظهر... قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين".وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.
https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-تعلن-هجوم-قوات-تيغراي-على-مواقع-عسكرية-للجيش-في-انتهاك-للهدنة-1066873597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066812351_108:0:2331:1667_1920x0_80_0_0_0c21552c6c076bc85bfb62057f3edf32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
إثيوبيا: نقصف مواقع عسكرية فقط وجبهة تيغراي تضع أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية
تابعنا عبر
يتبع
نفت الحكومة الإثيوبية اليوم (الجمعة) استهداف مناطق مدنية خلال قصفها لميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، في وقت أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، مقتل 4 مدنيين إثر القصف.
وأفاد مكتب الاعلام التابع للحكومة الإثيوبية وكالة فرانس برس
أن "سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية" مؤكدا أن "متمردي تيغراي وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين".
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول بالمستشفى المركزي في ميكيلي عاصمة تيغراي، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان كما أصيب تسعة آخرون بجروح إثر قصف الطيران الإثيوبي.
واستقبل مستشفى أيدير في ميكيلي "13 مصابا بينهم أربعة توفوا قبل وصولهم. وبين القتلى طفلان".
وفي وقت مبكر بعد ظهر الجمعة، قال الناطق باسم متمرّدي تيغراي
كينديا غيبريهيوت لوكالة فرانس برس إن "طائرة ألقت قرابة الظهر... قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين".
وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين.