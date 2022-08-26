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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220826/إجلاء-أكثر-من-24-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-دونباس-وأوكرانيا-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة-1066887848.html
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة
إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T22:53+0000
2022-08-26T22:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 24 ألفا و859 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3655 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و680 ألفا و474 شخصا، من بينهم من 587 ألفا و186 طفلا".وأشار ميزينتسيف إلى أن هناك ما يقرب من 624 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية.وتابع ميزينتسيف أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل حاليًا في روسيا. ووفقًا له أيضًا، فقد تم تلقي أكثر من 2.76 مليون طلب من أولئك الذين يرغبون في الإخلاء من 2139 منطقة سكنية في أوكرانيا ومن الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إجلاء أكثر من 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال 24 ساعة

22:53 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 22:54 GMT 26.08.2022)
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إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 24 ألفا و859 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3655 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و680 ألفا و474 شخصا، من بينهم من 587 ألفا و186 طفلا".
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22:51 GMT
وأشار ميزينتسيف إلى أن هناك ما يقرب من 624 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية.
وتابع ميزينتسيف أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل حاليًا في روسيا. ووفقًا له أيضًا، فقد تم تلقي أكثر من 2.76 مليون طلب من أولئك الذين يرغبون في الإخلاء من 2139 منطقة سكنية في أوكرانيا ومن الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.
وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.
بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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